Mise en service de la nouvelle sous-station de Sorvilier

Le convoi exceptionnel de 157 tonnes qui a transporté le dernier transformateur de l'Italie vers le Jura a nécessité la fermeture complète à court terme de plusieurs tronçons routiers nationaux - une procédure habituelle pour le transport de charges hors normes. Dès que le transformateur sera raccordé à la sous-station de Sorvilier, tous les nouveaux composants, et donc la sous-station, seront en service.

L'étape suivante et finale comprendra le démantèlement de l'ancienne installation (installation de couplage extérieure et ancien bâtiment de la sous-station) ainsi que des travaux d'aménagement. Cette étape devrait être achevée d'ici l'automne prochain. Une fois ces travaux terminés, la nouvelle installation n'occupera plus qu'environ un quart de la superficie actuelle. Les nouveaux postes électriques sous enveloppe métallique de 16 kV, 50 kV et 132 kV sont logés dans le nouveau bâtiment de la sous-station et n'ont besoin que de 400 m2. Toutes ces mesures soulagent le paysage qui entoure la sous-station.

Modernisation complète du réseau de distribution régional du Jura

Ces travaux à Sorvilier, dans lesquels BKW investit près de 18 millions de francs, s'inscrivent dans le cadre de la modernisation continue de l'ensemble du réseau de distribution de BKW, notamment dans la région jurassienne. Au cours des huit dernières années, BKW a investi plus de 74 millions de francs dans le réseau de distribution de la région. Le Jura dispose ainsi de quelques-unes des sous-stations les plus modernes de la zone de desserte de BKW. En plus de la sous-station de Sorvilier, BKW a également rénové depuis 2012 celles de Bassecourt, Courrendlin, Courtemaîche, Tramelan et Reuchenette. De plus, la ligne câblée de 50 kV entre Courrendlin et Moutier a été intégrée de manière quasi invisible à l'autoroute A16.