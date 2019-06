Nouvelle sous-station inaugurée à Bassecourt

La sous-station de Bassecourt est un nœud de réseau central pour tout le réseau électrique suisse. Tous les niveaux de tension sont regroupés dans ce site, ce qui souligne aussi son importance pour le transport international de l'électricité. Pour BKW, la sous-station est un point d'accès au réseau électrique européen. Cet accès permet l'alimentation du réseau électrique de BKW, notamment le réseau de distribution du Jura, ainsi que celui de l'entreprise bâloise d'approvisionnement en énergie IWB.

Une surface de 25 000 m2 est libérée

BKW a intégralement modernisé ses installations sur le site de Bassecourt et les a adaptées aux exigences de la croissance régionale. Les nouveaux postes de couplage isolés au gaz de 16 kV, 50 kV et 132 kV (GIS) ont pu être installés sur un espace réduit de seulement 500 m2 en tant qu'installations intérieures. Pour cela, BKW a construit un nouveau bâtiment sur le site et a démonté les installations existantes sur une surface de plus de 25 000 m2 - ce qui correspond à la surface de près de trois terrains de football dont l'utilisation est encore en cours de clarification. Les transformateurs ont été en partie rénovés et placés à l'extérieur, le long du mur du bâtiment, tout en alliant protection visuelle et phonique.

Les travaux de construction se sont déroulés d'août 2016 à mai 2019. Au total, 25 millions de francs ont été investis dans la rénovation de la sous-station. IWB et Swissgrid, la société nationale en charge de l'exploitation du réseau de transport, participent au prorata à ce projet de grande envergure.

BKW a investi plus de 100 millions de francs dans le réseau de distribution de la région Jura

BKW optimise et modernise en permanence son réseau de distribution dans toute la région. D'ici à 2020, la région disposera de quelques-unes des sous-stations les plus modernes de la zone de desserte de BKW. En plus de la sous-station de Bassecourt, BKW a également rénové celles de Courrendlin, Courtemaîche, Tramelan et Reuchenette depuis 2012. Les travaux de rénovation effectués sur la sous-station de Sorvilier seront terminés d'ici à 2020. BKW a également intégré la ligne câblée de 50 kV entre Courrendlin et Moutier à l'autoroute A16. En huit ans, elle a investi plus de 100 millions de francs dans le réseau de distribution de la région Jura, ce qui profite surtout au secteur du commerce et de l'artisanat local.