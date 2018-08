Structures tarifaires simplifiées pour l’approvisionnement de base

Les prix de l'électricité diminuent en moyenne légèrement en 2019 pour l'approvisionnement de base des clients BKW. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050, BKW adapte la structure de ses tarifs réseau. De plus, elle simplifie ses tarifs de l'énergie et les organise afin qu'ils soient plus en conformité avec le principe de l'origine des coûts.

BKW répercute la baisse des frais relative au réseau très haute tension et aux services système pour ses clients. De plus, elle adapte la structure de ses tarifs réseau. Désormais, tous les clients disposant d'une puissance de raccordement inférieure ou égale à 30 kVA bénéficient d'un tarif unique comprenant un tarif de base ainsi qu'une utilisation du réseau en fonction de la consommation. Il sera proposé en option en tant que haut tarif et bas tarif. Ce tarif s'adresse aux clients générant la majorité de leur consommation entre 21 heures et 7 heures. Dès le début de l'année 2019, les clients obtiendront automatiquement le tarif qui leur est le plus avantageux en fonction de leur comportement de consommation jusqu'à présent, de manière à minimiser leurs frais.

En parallèle aux adaptations des tarifs réseau, BKW simplifie ses tarifs de l'énergie en introduisant un tarif de base comme c'est déjà le cas pour le réseau. Cela engendre une structure des prix plus en conformité avec le principe de l'origine des coûts car le tarif de base couvre désormais déjà une partie des frais fixes engagés par chaque client indépendamment de la consommation. BKW ne réalise par ce biais aucun revenu supplémentaire car les tarifs au kilowattheure seront dans le même temps abaissés en conséquence.

Les adaptations des tarifs réseau et de l'énergie n'apportent donc aucun revenu supplémentaire à BKW. Les prix de l'électricité diminuent en moyenne légèrement du fait de la baisse des charges relative au réseau très haute tension et aux services système. En fonction du comportement de consommation individuel, il est possible que certains clients subissent une légère diminution ou augmentation de leurs frais. Tous les clients BKW seront informés dans les prochains jours par écrit sur les changements les concernant. D'autres informations relatives aux prix de l'électricité 2019 sont disponibles à l'adresse www.bkw.ch/tarifs.