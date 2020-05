Transformation, croissance et résultat record en 2019

Au cours de l'exercice écoulé, BKW a enregistré des gains nettement supérieurs à l'année précédente et réalisé le meilleur résultat de son histoire. L'EBIT a augmenté de 19 % pour atteindre 433 millions de CHF, tandis que le bénéfice net a progressé de 149 %, atteignant 404 millions de CHF. Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 7 % pour atteindre 2867 millions de CHF. La stratégie porte ses fruits: BKW poursuit son évolution vers une position de leader des prestations énergétiques et des services d'infrastructure.

2019 a également été une année placée sous le signe de la transformation et de la croissance. Le réseau international est désormais composé de plus de 130 sociétés et de plus de 10 000 collaborateurs. Cependant, 2019 aura également été marquée par des prix de l'électricité couverts historiquement bas. «La marche des affaires globalement satisfaisante et le succès de l'activité commerciale ont plus que compensé la baisse des prix de l'électricité, et ont donc contribué de manière significative à ce très bon résultat»: telle est la teneur du courrier commun envoyé aux actionnaires par Urs Gasche, président du conseil d'administration, et Suzanne Thoma, CEO. La valeur boursière de BKW dépasse aujourd'hui les 4 milliards de CHF. Il y a six ans, ce chiffre s'élevait encore à environ 1,5 milliard de CHF. «Notre objectif est de conférer encore plus de valeur à BKW: davantage de valeur pour nos actionnaires, pour nos clients et pour nos collaborateurs.»

Décisions de l'assemblée générale

En raison de l'interdiction de rassemblement édictée par le Conseil fédéral, l'assemblée générale 2020 de BKW SA n'a pas pu se dérouler dans son cadre habituel. Les actionnaires ont pu exclusivement exercer leur droit de vote à l'avance par le biais d'instructions électroniques ou écrites transmises au représentant indépendant. 93,5 pour cent des actionnaires ayant le droit de vote étaient représentés.

Les actionnaires ont réélu l'ensemble des anciens membres du conseil d'administration. Urs Gasche a été reconduit à la présidence du conseil d'administration. Dès le 8 mai 2020, le Conseil-exécutif de Berne avait communiqué qu'il confirmait Andreas Rickenbacher pour deux années supplémentaires au poste de délégué du canton de Berne au conseil d'administration de BKW. En outre, le rapport annuel, les comptes du groupe et les comptes annuels ainsi que le rapport de rémunération 2019 ont été approuvés lors de l'assemblée générale. Cette dernière a donné décharge aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2019. Elle a également approuvé le paiement d'un dividende de 2,20 francs par action ainsi que les rémunérations totales maximales du conseil d'administration et de la direction du groupe pour la période 2020/2021.

Un grand merci

L'excellent résultat de l'exercice 2019 encourage BKW à poursuivre dans cette voie. «Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent: nos actionnaires, nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires. Nous remercions aussi de tout cœur nos collaborateurs, qui s'engagent chaque jour pour notre entreprise. Ensemble, nous formons l'un des premiers prestataires de solutions pour un avenir où il fera bon vivre dans les domaines de l'énergie, des bâtiments et des infrastructures», ont affirmé Urs Gasche et Suzanne Thoma. Ces sujets sont essentiels pour faire face aux grands défis sociaux tels que le changement climatique. «Grâce à nos solutions, nous apportons une contribution essentielle.»

Vous trouverez de plus amples informations sur l'exercice 2019 et sur les chiffres dans le Communiqué de presse ainsi que dans le Rapport de gestion. Les images sont librement disponibles.