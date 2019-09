ingenhoven architects, un précurseur des bâtiments et des infrastructures efficaces en termes de ressources et d'énergie, rejoint BKW Engineering

BKW Engineering renforce ses compétences dans la planification de bâtiments efficaces en termes de ressources et d'énergie de manière décisive. ingenhoven architects fait partie des principaux experts allemands et des planificateurs généraux les plus réputés pour les projets d'infrastructures internationaux. Depuis des années, cette entreprise établit sans cesse de nouvelles références en matière de construction écologique et d'architecture durable. Elle renforce ainsi les compétences stratégiques de BKW Engineering et de tout le groupe BKW.

Fondé en 1985 par Christoph Ingenhoven, le cabinet ingenhoven architects est implanté à Dusseldorf et travaille sur des projets dans le monde entier. L'entreprise emploie environ 120 personnes dans plusieurs disciplines. En tant que précurseur de la planification et de la conception durables de bâtiments en vue de réduire les émissions et la consommation d'énergie sur de grands projets de construction, ingenhoven architects a breveté un concept complet de durabilité: supergreen®. Celui-ci attache une grande importance à la consommation d'énergie et de ressources sur tout le cycle de vie d'un bâtiment. Compte tenu du fait que les bâtiments représentent un tiers de la consommation totale dans les pays industriels modernes, cette approche globale tient compte de défis tels que le changement climatique et la consommation mondiale de ressources.

Depuis sa fondation, ingenhoven architects a remporté plus de 170 prix d'architecture, dont le Global Holcim Award en 2006, l'une des plus hautes distinctions mondiales du secteur de l'architecture. Lesiège social de Swarovski à Männedorf (CH) et la tour RWE à Essen (D) sont des projets de référence dans le domaine des ouvrages écologiques d'avant-garde. Le réaménagement du centre-ville de Dusseldorf figure en outre parmi les projets actuels du cabinet. ingenhoven architects est un pionnier de premier plan dans le domaine du développement urbain écologique et donc un acteur pertinent lorsqu'il s'agit de maîtriser les mégatendances de l'urbanisation et du changement climatique.

Christoph Ingenhoven, l'actionnaire unique et le fondateur, est membre fondateur de l'Association allemande pour une construction durable (DGNB) et de la Fondation fédérale pour la culture du bâtiment. Une fois entré dans le réseau de BKW Engineering, Christoph Ingenhoven continuera d'assumer la responsabilité de l'entreprise en tant que directeur général, président et directeur de la conception.

ingenhoven architects représente un complément stratégique au réseau BKW Engineering dans les domaines de la planification générale, de l'architecture écologique, de la construction durable et de l'efficacité énergétique. Avec ce rachat et grâce aux autres entreprises du réseau, BKW Engineering confirme sa stratégie visant à proposer aussi bien la conception que la planification pour les grands projets.