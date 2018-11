BlackBerry : annonce l'acquisition de Cylance

16/11/2018 | 15:55

BlackBerry annonce ce jour le rachat de Cylance, entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et la cybersécurité, pour 1,4 milliard de dollars.



Cylance, compte plus de 3.500 entreprises clientes, dont plus de 20% des entreprises du classement Fortune 500.



Cette transaction doit être finalisée avant la fin de l'exercice en cours de BlackBerry, à savoir avant février 2019. Cylance devrait alors fonctionner comme une unité commerciale distincte de Blackberry.





