Blackberry : le Key2 LE est disponible en France

09/10/2018 | 10:58

Le Key2 LE de Blackberry, fabriqué sous licence de marque par le groupe chinois TCL, est désormais disponible en France, tout d'abord chez l'opérateur Orange puis à partir du 16 octobre dans la plupart des grandes enseignes.



Le Key2 LE est la version 'milieu de gamme' du Key2, sorti cet été. Il propose une dalle IPS tactile de 4,5 pouces au ratio 3:2 avec une résolution de 1620x1080 pixels, un clavier physique 35 touches avec lecteur d'empreintes, un double capteur photo à l'arrière, une batterie de 3.000 mAh et une connectique USB-C.



Rappelons que Blackberry a accordé en 2016 une licence à TCL pour l'utilisation de sa marque. Depuis, les smartphones Blackberry utilisent le système d'exploitation Android de Google et le groupe se concentre en interne sur le développement de logiciels professionnels.





