Blackberry : présente une plateforme dédiée à l'IoT

12/09/2018 | 15:21

Blackberry dévoile ce mercredi 12 septembre Blackberry Spark, une plateforme dédiée à l'Internet des objets (Iot, Internet of Things), 'destinée et conçue pour une hyperconnectivité ultra-sécurisée d'un bout à l'autre'.



Blackberry Spark doit notamment permettre aux OEM de produire des objets connectés complexes, comme des véhicules autonomes et des équipements industriels, aux entreprises de gérer l'IA et les objets intelligents sans avoir à se préoccuper des systèmes d'exploitation, et aux consommateurs d'utiliser et de faire confiance aux objets hyperconnectés en rendant la sécurité 'de niveau militaire facile et intuitive à utiliser'.



'En combinant l'hyperconnectivité avec l'ultra-sécurité et la vie privée, BlackBerry Spark est l'élément indispensable d'un changement de paradigme vers 'les choses avant tout' et qui offre un potentiel encore plus grand pour remodeler la société', affirme John Chen, CEO de BlackBerry.





