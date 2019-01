BLACKROCK : les profits plus faibles que prévu au quatrième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BlackRock a dévoilé des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. Sur cette période, le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net chuter de 60% à 927 millions de dollars, soit 5,78 dollars par action. La réforme fiscale avait eu un impact positif sur ses comptes l’année dernière. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 6,08 dollars, à comparer au consensus de 6,28 dollars. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a reculé de 9% à 3,434 milliards de dollars, là où le marché visait 3,44 milliards de dollars.Le bénéfice opérationnel du gérant d'actifs a baissé de 16% à 1,246 milliard de dollars, ce qui lui permet d'afficher une marge opérationnelle de 36,3%, en repli de 320 points de base sur un an.Le montant des actifs sous gestion de BlackRock a reculé de 5% à 5 976 milliards de dollars, pénalisé par la chute des marchés. BlackRock a pourtant enregistré une collecte de 49,77 milliards de dollars contre 102,93 milliards de dollars, un an plus tôt.Sa plateforme de fonds indiciels cotés (ETF) iShares a en particulier attiré 81,4 milliards de dollars d'argent frais et affiche 1 731 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Les investisseurs institutionnels ont retiré 34,6 milliards de dollars des fonds du groupe.