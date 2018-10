BlackRock se dit bien armé malgré une hausse des risques dans le monde

New York (awp/afp) - Le gestionnaire d'actifs américain BlackRock a largement dépassé les attentes de Wall Street au troisième trimestre, se disant bien équipé pour affronter les tensions commerciales et la crise de marchés émergents qui poussent les investisseurs à fuir le risque.

Le bénéfice net trimestriel a progressé de 29% à 1,216 milliard de dollars, selon un communiqué du groupe, soit un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 7,52 dollars contre 6,84 dollars attendus en moyenne par les analystes.

Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 2% à 3,576 milliards de dollars.

La société gérait pour 6.400 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre, soit 8% de plus qu'un an plus tôt.

BlackRock a affiché 11 milliards de dollars d'entrées de capitaux au cours du troisième trimestre malgré l'exode de 30 milliards de dollars détenus par des investisseurs institutionnels non liés aux fonds indiciels (ETF) qui cherchent à placer leur argent dans des investissements moins risqués.

Sur les douze derniers mois, BlackRock affiche 117 milliards de dollars d'entrées de capitaux.

afp/rp