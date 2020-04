BLACKROCK : baisse des profits et des encours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BlackRock a présenté des résultats et des actifs sous gestion au premier trimestre. Sur cette période, le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net reculer de 23% à 806 millions de dollars, soit 5,15 dollars par action. En données ajustées, le bénéfice par action a atteint 6,60 dollars, ressortant sous le consensus Zacks s'élevant à 6,69 dollars. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a augmenté de 11% à 3,71 milliards de dollars, là où le marché visait 3,63 milliards de dollars.Le bénéfice opérationnel du gérant d'actifs a baissé de 45% à 684 millions de dollars de dollars, ce qui lui permet d'afficher une marge opérationnelle de 18,4% contre 36,8% au premier trimestre 2019. Le groupe a enregistré dans ses comptes un don de bienfaisance de 589 millions de dollars avant impôts.Le montant des actifs sous gestion de BlackRock a reculé de 1% à 6 466 milliards de dollars. Il a enregistré une collecte de 34,99 milliards de dollars contre 64,67 milliards de dollars, un an plus tôt.Sa plateforme de fonds indiciels cotés (ETF) iShares a en particulier attiré 13,83 milliards de dollars d'argent frais et affiche 1 852 milliards de dollars d'actifs sous gestion. iShares représente 29% des actifs sous gestion.