BLACKROCK : bénéfices en repli, mais meilleurs que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BlackRock est attendu en hausse à Wall Street à la faveur de résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. Sur cette période, le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net reculer de 3% à 1,05 milliard de dollars, soit 6,61 dollars par action. Ce dernier est à comparer au consensus Refinitif de 6,13 dollars. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a reculé de 7% à 3,346 milliards de dollars, là où le marché visait 3,34 milliards de dollars.Le bénéfice opérationnel du gérant d'actifs a baissé de 10% à 1,23 milliard de dollars, ce qui lui permet d'afficher une marge opérationnelle de 36,8%, en repli de 1,6 point sur un an.Le montant des actifs sous gestion de BlackRock a augmenté de 3% à 6 515 milliards de dollars. Il a enregistré une collecte de 64,67 milliards de dollars contre 56,95 milliards de dollars, un an plus tôt.Sa plateforme de fonds indiciels cotés (ETF) iShares a en particulier attiré 30,69 milliards de dollars d'argent frais et affiche 1 924 milliards de dollars d'actifs sous gestion. iShares représente 30% des actifs sous gestion.