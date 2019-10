BlackRock : consensus battu au 3e trimestre

15/10/2019 | 14:09

Le géant de la gestion d'actifs BlackRock publie au titre du trimestre écoulé un BPA ajusté en baisse de 5% à 7,15 dollars, battant toutefois de près de 20 cents le consensus, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 1,8 point à 46%.



Le groupe revendique 84 milliards de dollars d'afflux nets totaux sur le trimestre, soit une croissance organique des actifs de 5%, ses actifs sous gestion se montant en fin de période à 6.963 milliards, en progression de 8% sur un an.



'Les clients sont de plus en plus en recherche de partenaires stratégiques qui comprennent l'ensemble de leurs objectifs de portefeuille et d'investissements dans un contexte de paysage complexe et changeant', commente son PDG Laurence Fink.



