Blackrock : en-dessous des attentes au T2

19/07/2019 | 13:56

Le spécialiste américain de la gestion d'actifs Blackrock annonce ce vendredi avoir dégagé pour le deuxième trimestre de son exercice un bénéfice net, en données ajustées, de 1,003 milliard de dollars, soit 6,41 dollars par action, contre 1,08 milliard représentant 6,66 dollars un an auparavant.



Le résultat net et le BPA s'affichent donc en baisse, respectivement, de 7% et 4% pour cette période de l'année. Surtout, le bénéfice par action est en-dessous des attentes, les analystes tablant sur 6,61 dollars.



Le chiffre d'affaires est quant à lui ressorti à 3,524 milliards de dollars, à comparer à 3,605 milliards.





