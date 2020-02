La CDU en congrès extraordinaire le 25/4 ou le 9/5-TV

BERLIN, 24 février (Reuters) - L'Union chrétienne-démocrate allemande (CDU) se réunira en congrès extraordinaire le 25 avril ou le 9 mai, rapporte lundi la chaîne de télévision n-tv, citant des membres de la formation conservatrice.

A cette occasion, les délégués se réuniront pour élire un nouveau dirigeant qui sera chargé de conduire la CDU lors des prochaines élections fédérales prévues en octobre 2021.

La CDU, la formation dont est issue la chancelière Angela Merkel, traverse une période de fortes turbulences qui s'est manifestée début février lorsque sa présidente, Annegret Kramp-Karrenbauer, a renoncé à sa fonction.

Considérée comme la dauphine désignée d'Angela Merkel depuis qu'elle lui a succédé en décembre 2018 à la présidence de la CDU, "AKK", âgée de 57 ans, a peiné depuis à asseoir son autorité sur le parti.

La dirigeante avait exigé une clarification lors d'un congrès de la CDU l'an dernier, proposant aux cadres du parti de soutenir ses projets ou d'"en finir ici et maintenant". Ces derniers s'étaient alors officiellement rangés derrière elle, sans qu'elle ne parvienne à lever les doutes sur sa capacité à les mener au combat en octobre 2021.

Le dernier signe en date de cette contestation latente est venu la semaine dernière du Land de Thuringe, où les représentants locaux de la CDU ont, contre son avis, ajouté leurs voix à celles des nationalistes d'Alternative für Deutschland (AfD) pour l'élection du nouveau ministre-président de la région.

La course à la succession d'AKK est déjà lancée côté conservateurs. L'homme d'affaires Friedrich Merz a quitté le géant de la gestion d'actifs BlackRock pour se concentrer sur la politique tandis que le ministre de la Santé, Jens Spahn, multiplie les apparitions dans les médias à l'occasion de la crise du coronavirus et s'efforce de se donner une image dynamique en multipliant les déplacements pour coordonner la réponse européenne et celle du G7. (Joseph Nasr, version française Nicolas Delame, Bertrand Boucey et Myriam Rivet)