La Chine sort du confinement salue BlackRock

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'économie chinoise, qui a été la première à adopter une politique de confinement et la première à en sortir, entame un redémarrage, observe le BlackRock Investment Institute. D'après l’institut, cette économie devrait renouer avec une croissance proche de son potentiel d'ici fin 2020 sous l'effet d'une politique de relance, plus particulièrement sur le front monétaire. Selon BlackRock, le redémarrage de l'économie chinoise conjointement avec celui de l'Asie de l'Est de manière plus générale justifie sa surpondération tactique modérée des actions et du crédit en Asie hors Japon.