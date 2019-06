Webhelp suscite l'intérêt de BlackRock et d'Eurazeo, selon le Financial Times

Citant des sources proches du processus de vente de Webhelp, actuellement majoritairement détenu par KKR, le FT déclare qu'Eurazeo s'est associé avec le fonds d'investissement Rhone pour soumettre une offre indicative. Le journal ajoute que BlackRock fait également une offre, tout comme Groupe Bruxelles Lambert, Clayton, Dubilier & Rice et CVC.

Fondé en 2000 par Frédéric Jousset et Olivier Duha, toujours aux commandes opérationnelles de Webhelp, le groupe s'est développé par une série d'acquisitions et compte, selon le site internet de l'entreprise, plus de 50.000 collaborateurs dans le monde.

NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude.

