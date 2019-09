Blackstone : acquisition de Colony Industrial

30/09/2019 | 15:10

Le groupe d'investissements Blackstone annonce un accord définitif avec Colony Capital pour l'acquisition de Colony Industrial, sa filiale regroupant des actifs immobiliers en logistique aux Etats-Unis, pour un prix d'achat global de 5,9 milliards de dollars.



La transaction devrait apporter à Colony plus de 1,2 milliard de dollars de recettes nettes et lui permettre de se recentrer sur l'infrastructure et l'immobilier numérique. Soumise aux conditions usuelles, elle devrait être finalisée au cours du dernier trimestre 2019.



