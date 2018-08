BLACKSTONE : Bruxelles autorise l'acquisition d'Averys

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du groupe Averys, basé en France, par le groupe Blackstone basé aux États-Unis. La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de l'absence de relations horizontales et verticales entre les entreprises.Averys produit des solutions sur mesure de rayonnage et de stockage pour des entrepôts, sous des marques telles que Stow, Storax, Feralco, Duwic et Acial. Blackstone est un gestionnaire alternatif d'actifs au niveau mondial, qui fournit également des services de conseil financier.