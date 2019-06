Blackstone LP : Advent lève 17,5 milliards de dollars pour son dernier fonds, plus qu'espéré

Le groupe américain a mis à peine plus de six mois pour rassembler cette somme pour son neuvième fonds, baptisé GPE IX. Il avait levé 13 milliards de dollars pour son précédent véhicule d'investissement en 2016.

Cet afflux de capitaux témoigne du peu d'inquiétude des investisseurs quant à une surchauffe du secteur dans un contexte de recherche de rendements supérieurs à ceux des marchés actions.

Dans un communiqué, Advent indique vouloir se concentrer sur les services commerciaux et financiers, la santé, l'industrie, la distribution et la consommation, ainsi que sur les technologies, les médias et les télécoms. Le fonds dit disposer d'une "expérience et d'un savoir" importants dans ces secteurs.

Blackstone Group, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs du monde, a levé en avril plus de 22 milliards de dollars pour son dernier fonds en date, en passe de devenir le plus important jamais créé en matière de capital investissement.

L'an dernier, 426 milliards de dollars ont été collectés par 1.175 fonds de capital investissement, dont 18,5 milliards pour le seul Carlyle Partners VIII.

Début 2019, on recensait 3.750 fonds de capital-investissement actifs sur le marché cherchant à lever un total de 977 milliards de dollars, selon le fournisseur de données financières Preqin.

(Sangameswaran S à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)