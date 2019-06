Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Blackstone progresse de 1,37% à 38,37 dollars à la faveur de l’acquisition d’un important portefeuille d’actifs dans la logistique pour 18,7 milliards de dollars. Cette transaction est la plus importante jamais réalisée dans l'immobilier en private equity. Il a racheté auprès du groupe singapourien, GLP, 16,6 millions de mètres carrés d’entrepôts aux Etats-Unis, portant ses achats dans ce secteur depuis 2010 à plus de 86,4 millions de mètres carrés. Amazon serait le principal locataire des entrepôts, précise le Wall Street Journal." La logistique est aujourd'hui le thème d'investissement mondial, dont nous sommes le plus convaincus, et nous sommes impatients de bâtir sur notre portefeuille existant pour répondre à la demande croissante en matière d'e-commerce ", a déclaré Ken Caplan, co-responsable du groupe pour l'immobilier au niveau mondial.Le pôle immobilier de Blackstone gère environ 140 milliards de dollars d'actifs.