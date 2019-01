Presse: la division soins de la peau de Nestlé attire des investisseurs

Zurich (awp/reu) - Mise en vente l'année dernière par Nestlé, la division soins de la peau attire des investisseurs financiers. Advent s'est uni à Cinven pour acquérir cette division dont la valeur est estimée à environ 7 milliards de francs suisses, ont indiqué lundi à Reuters des sources proches du dossier.

La société allemande en mains privées Merz Pharma Group est à la recherche d'un investisseur financier comme partenaire pour faire une offre de rachat. Les sociétés de private equity Partners Group, Blackstone, CVC, KKR, EQT et Carlyle seraient aussi sur les rangs pour faire une offre pour Nestle Skin Health, selon l'agence.

Le processus de vente, confié à Credit Suisse et Evercore, devrait débuter formellement ces prochaines semaines. Le prospectus d'information sera envoyé fin janvier, selon les sources de Reuters. Une première ronde d'offres de rachat pourrait intervenir début mars.

Les concurrents directs de Nestlé, Beiersdorf, Allergan, Henkel, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, L'Oréal, Pfizer et Unilever sont également mentionnés comme acheteurs potentiels, mais les sources de Reuters penchent plutôt sur le choix d'investisseurs financier qui seraient prêts à racheter la totalité de la division Skin Health. Nestlé et les acheteurs potentiels mentionnés ont tous refusé de commenter.

En septembre dernier, le géant de Vevey avait annoncé étudier les options stratégiques pour Skin Health. Une décision devrait tomber d'ici le milieu de 2019, avait indiqué le groupe à l'époque. Le secteur comprend, en plus des produits de soin de la peau, des produits contre l'acné et le cancer de la peau. Son chiffre d'affaires a atteint 2,7 milliards de francs suisses environ l'an dernier.

Le patron de Nestlé Mark Schneider travaille actuellement à rendre les marques comme Maggi, KitKat ou Nescafé plus profitables pour l'entreprise et souhaite se débarrasser des affaires à faible marge. L'investisseur activiste Third Point fait par ailleurs pression pour des progrès plus marqués et rapides.

