Blackstone Ressources veut collaborer avec une société helvético-colombienne

Zurich (awp) - Blackstone Ressources veut étendre ses activités. A cet effet, le spécialiste zougois de l'extraction et du négoce de matières premières pour la production de batteries a signé une déclaration d'intention en vue de la conclusion d'un partenariat avec une société helvético-colombienne. L'entreprise helvético-colombienne, dont l'identité n'est pas dévoilée dans le communiqué diffusé mercredi, est établie en Colombie et dispose de mines et de licences d'exploitation dans diverses provinces du pays. Elle jouit également de toutes les autorisations nécessaires pour l'exportation de minéraux. Pays riche en matières premières, la Colombie représente un important exportateur de métaux, notamment ceux entrant dans la fabrication de batteries. L'accès à ce marché est d'une extrême importance pour Blackstone Ressources, écrit l'entreprise établie à Baar. Le volume de négoce mensuel issu du partenariat devrait atteindre au minimum 29 millions de dollars (28,3 millions de francs suisses) dans un "proche avenir", estime la société cotée à la Bourse suisse depuis juillet dernier. Les revenus mensuels devraient eux se situer à quelque 300'000 dollars. vj/rp