Blackstone Resources fonde une coentreprise en Indonésie

Zurich (awp) - Le négociant zougois en matières premières destinées à la production de batteries Blackstone Resources a annoncé dans la nuit de lundi à mardi la fondation d'une coentreprise en Indonésie, avec un partenaire local non identifié mais présenté comme "jouissant d'une bonne réputation".

Le contrat prévoit dans un premier temps des exportations de minerai, de concentrats et de produits raffinés à base de nickel, de cuivre et autres. Les licences d'exportation ont déjà été obtenues pour le minerai nickel et devraient s'étendre à d'autres métaux en cours d'année, précise un communiqué.

