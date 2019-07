Blackstone Resources monte une équipe de recherche en Allemagne

Zurich (awp) - Active dans le domaine des métaux pour batteries, Blackstone Resources investit dans la recherche. Avec divers partenaires stratégiques d'Allemagne, Belgique, Pologne, Autriche, Angleterre et Suisse, elle a monté sa propre équipe de recherche qui se concentre sur la technologie des batteries, a-t-elle indiqué jeudi soir.

L'équipe se compose de spécialistes de divers domaines de l'institut Fraunhofer à Offenburg et Goslar et de l'université technique Clausthal et Braunschweig. Elle va se pencher notamment sur de nouvelles technologies de production des batteries et sur de nouvelles technologies pour les cellules fixes.

L'équipe fait partie d'un programme de recherche et développement qui comprend un projet de 200 millions d'euros, financé en partie par Blackstone et pour le reste par le programme d'encouragement du Ministère allemand des questions économiques et de l'énergie (BMWi).

mk/rp