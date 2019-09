Blackstone Resources rebondit au 1er semestre

Zurich (awp) - La société de participation Blackstone Resources, engagée dans le secteur des métaux pour batteries, est retournée en zone bénéficiaire au premier semestre, profitant notamment d'une envolée des revenus financiers.

Les recettes non-opérationnelles ont bondi à 6,6 millions de francs suisses entre janvier et fin juin, alors qu'elles avaient affiché un résultat négatif de 8,9 millions un an plus tôt, a détaillé la société zougoise mercredi dans son rapport semi-annuel.

Alors que les charges opérationnelles ont augmenté de 35,9% à 1,15 million de francs suisses, le résultat avant impôts s'est élevé à 5,2 millions, après une perte de 9,8 millions au premier semestre 2018. Le profit net s'est quant à lui établi à 5,1 millions, contre une perte nette de 9,8 millions il y a un an.

La société a été peu diserte en matière de perspective, indiquant seulement que l'activité de négoce devrait progresser d'ici la fin de l'année, ce qui devrait porter les recettes et la rentabilité.

al/