Blackstone a franchi des "étapes décisives" dans les batteries imprimées

Zurich (awp) - Le groupe Blackstone Resources s'est félicité jeudi soir d'avoir franchi, avec sa filiale Blackstone Technology, "plusieurs étapes décisives" en vue de la production d'éléments de batteries imprimés de nouvelle génération.

Cela inclut des technologies d'impression 3D brevetées et des recherches sur la production en masse d'accumulateurs, avec à la clé une plus grande densité énergétique et un plus grand nombre de cycles de charge, indique le spécialiste zougois des métaux pour batteries dans un communiqué.

Les sites actuels sont limités à la fabrication d'un seul type de cellule de batterie, et doivent recourir à des procédés gourmands en énergie ainsi qu'à des solvants dangereux, explique Blackstone.

Au contraire, sa technologie basée sur les batteries imprimées en 3D est "beaucoup plus flexible et rentable", car elle couvre différents formats de cellules, ce qui permet de produire des accumulateurs finis "dans un format automatisé et en l'espace de quelques secondes".

"L'objectif à court terme est d'établir une production en série et de prouver ainsi la faisablilité de la production de masse", explique Holger Gritzka, directeur général (CEO) de Blackstone Technology, cité dans le communiqué, soulignant que la planification d'une première usine a déjà débuté.

"À moyen terme, Blackstone Technology imprimera à très grande vitesse des piles complètes, y compris des boîtiers", a-t-il ajouté.

buc/rp