Bleecker : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2018-2019

BLEECKER

COMMUNIQUE DE PRESSE

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2018/2019

Paris, le 20 décembre 2018

Le Groupe BLEECKER annonce un chiffre d'affaires de 5 649K€ pour le 1er trimestre de l'exercice ouvert le 1er septembre 2018, contre 6 491K€ pour le 1er trimestre de l'exercice ouvert le 1er septembre 2017.

Évènements significatifs de la période

- Cessions de 5 321 m² à usage de locaux d'activité à BUSSY ST GEORGES (77) et de 990 m² à usage de bureaux à LIEUSAINT (77),

- Dans le cadre du projet de restructuration/réhabilitation de l'immeuble sis à PARIS (75015), d'une superficie totale de 13.376m² environ à usage de bureaux, objet d'un bail en l'état futur d'achèvement, un contrat de promotion immobilière a été signé le 28 novembre 2018 pour une livraison de l'immeuble prévue le 30 septembre 2019 au plus tard.

Tableau du chiffre d'affaires trimestriel

En milliers d'euros Exercice en cours



du 01.09.2018 au 31.08.2019 Exercice précédent



du 01.09.2017 au 31.08.2018 Variation

(%) 1er trimestre 5 649 6 491 - 12,96 %

Sur le 1er trimestre de l'exercice en cours, le chiffre d'affaires consolidé en retrait de 12,96 % s'explique essentiellement par la libération de l'actif immobilier sis à PARIS (75015) en cours de restructuration/réhabilitation, et les cessions réalisées au cours de l'exercice précédent, partiellement compensées par l'amélioration du taux d'occupation des actifs en patrimoine.

Ventilation du chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice ouvert le 1er septembre 2018, par secteur géographique

Affectation Chiffre d'affaires (K€) % PARIS 3 080 54,52 % ILE DE FRANCE 2 449 43,35 % REGIONS 120 2,13 % TOTAL 5 649 100,00%

Le Groupe, ses perspectives

Le Groupe réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires en France dans le secteur de l'immobilier d'entreprise, essentiellement bureaux et locaux d'activités.

BLEECKER poursuit sa politique d'investissement, en immeubles de bureaux parisiens, mais également sur les parcs et locaux d'activités récents en Ile de France. A cet effet, BLEECKER demeure attentif aux opportunités qu'offre le marché concernant les actifs sécurisés de très bonne qualité et les locaux d'activité récents, implantés stratégiquement et présentant une synergie avec les actifs déjà acquis par le Groupe.

Concernant son portefeuille, grâce à un asset management dynamique, BLEECKER poursuit sa stratégie de revalorisation de ses actifs par :

la réalisation de programmes de travaux de repositionnement,

la restructuration/réhabilitation d'actifs tel que celui de la rue de Grenelle à Paris 15ème développant une surface totale après travaux de 13 376 m², intégralement loué en l'état futur d'achèvement et dont la livraison est prévue pour le 30 septembre 2019 au plus tard ; et

le développement de la certification environnementale BREEAM-IN-USE sur ses actifs les plus significatifs.

Dans un contexte de taux historiquement bas, BLEECKER poursuit par ailleurs l'optimisation de sa dette en saisissant les opportunités de financement bancaire concernant le financement de ses nouvelles acquisitions, mais également pour le refinancement de l'endettement existant.

BLEECKER reste également susceptible de poursuivre ses arbitrages d'actifs matures ou non stratégiques, afin d'investir dans de nouveaux projets immobiliers offrant une rentabilité attractive et/ou disposant d'un potentiel de revalorisation à moyen ou long terme.

Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext - ISIN FR0000062150

Contact :

NewCap.



Communication financière



Emmanuel Huynh / Dušan Orešanský



Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94



bleecker@newcap.fr

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bleecker via Globenewswire