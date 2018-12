Bleecker : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE DEPOSE LE 20.12.2018

BLEECKER

COMMUNIQUE DE PRESSE

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE

RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2018

Paris, le 20 décembre 2018

Le document de référence relatif à l'exercice clos le 31 août 2018 comprenant le rapport financier a été déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté dans l'espace Information réglementée du site Internet de la société (www.bleecker.fr) ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Le document de référence intègre notamment :

le rapport financier annuel sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2018 ;

le rapport du Conseil de surveillance sur le Gouvernement d'Entreprise établi en application de l'article L.225-68 du Code de commerce ;

les informations relatives aux montants des honoraires des Commissaires aux Comptes.

Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext - ISIN FR0000062150

Contact :

NewCap.

Communication financière

Emmanuel Huynh / Dušan Orešanský

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94

bleecker@newcap.fr

