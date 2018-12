Bleecker : RESULTATS ANNUELS AU 31.08.2018

BLEECKER

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS ANNUELS AU 31.08.2018

Paris, le 20 décembre 2018

Le Groupe BLEECKER publie aujourd'hui ses résultats consolidés audités pour l'exercice clos le 31 août 2018.

Libellé 01/09/2017 au 31/08/2018



En K€ 01/09/2016 au 31/08/2017



En K€



Produits opérationnels



Résultat opérationnel hors cession d'actif



Résultat des cessions d'actifs



Résultat opérationnel après cession d'actif



Produits financiers



Résultat financier



Résultat net



Part du Groupe







25 196

75 418

(382)

75 036

248

(7 707)

67 329

66 723



26 531

20 766

2 046

22 812

278

(6 316)

16 496

18 104

Le total du bilan consolidé s'élève à 581 108 K€ contre 510 526 K€ au titre de l'exercice précédent.

Les capitaux propres consolidés part Groupe s'élèvent à 241 761 K€ contre 174 973 K€ au titre de l'exercice précédent. Cette variation s'explique, pour l'essentiel, par l'augmentation de la valorisation des actifs immobiliers à périmètre constant.

EVEnements marquants de l'exercice 01/09/2017 - 31/08/2018

L'activité du Groupe BLEECKER au cours de l'exercice 2017/2018 a notamment été marquée par les évènements suivants :

- levées d'option d'achat portant sur un immeuble de 5.321m², à usage de bureaux et de stockage, sis à BUSSY SAINT GEORGES (77), ainsi que sur un ensemble immobilier de 8.523m², à usage d'activités, sis à VITRY-SUR-SEINE (94),

- acquisition d'un immeuble de 390 m², à usage de commerces, sis à PARIS (75011),

- cession de deux immeubles d'une surface totale de 4.624m², à usage d'activité et de bureaux, situés à PESSAC (33), et de lots de copropriété pour 2.326m², à usage de commerce et de bureaux, dépendant d'un immeuble situé à LIEUSAINT (77),

- refinancement de 10 immeubles dans le cadre d'un prêt bancaire d'un montant global de 113 500 K€ d'une durée de 5 ans,

- signature d'un bail en l'état futur d'achèvement portant sur l'immeuble sis à PARIS (75015), d'une superficie totale de 13.376 m²environ, à usage de bureaux, pour une durée ferme de 12 années à compter du 30 septembre 2019. Afin de réaliser le projet de restructuration/réhabilitation de cet immeuble, l'option d'achat a été levée le 12 juin 2018 et le contrat de promotion immobilière a été signé le 28 novembre 2018.

Ventilation du chiffre d'affaires par secteur GEOGRAPHIQUE

Affectation Chiffre d'affaires (K€) % PARIS 13 685 54,90% ILE DE FRANCE 10 330 41,50% REGIONS 903 3,60% TOTAL 24 918 100,00%

Le Groupe, ses perspectives

Le Groupe réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires en France dans le secteur de l'immobilier d'entreprise, essentiellement bureaux et locaux d'activités.

BLEECKER poursuit sa politique d'investissement, en immeubles de bureaux parisiens, mais également sur les parcs et locaux d'activités récents en Ile de France. A cet effet, BLEECKER demeure attentif aux opportunités qu'offre le marché concernant les actifs sécurisés de très bonne qualité et les locaux d'activité récents, implantés stratégiquement et présentant une synergie avec les actifs déjà acquis par le Groupe.

Concernant son portefeuille, grâce à un asset management dynamique, BLEECKER poursuit sa stratégie de revalorisation de ses actifs par :

la réalisation de programmes de travaux de repositionnement,

la restructuration/réhabilitation d'actifs tel que celui de la rue de Grenelle à Paris 15ème développant une surface totale après travaux de 13 376 m², intégralement loué en l'état futur d'achèvement et dont la livraison est prévue pour le 30 septembre 2019 au plus tard ; et

le développement de la certification environnementale BREEAM-IN-USE sur ses actifs les plus significatifs.

Dans un contexte de taux historiquement bas, BLEECKER poursuit par ailleurs l'optimisation de sa dette en saisissant les opportunités de financement bancaire concernant le financement de ses nouvelles acquisitions, mais également pour le refinancement de l'endettement existant.

BLEECKER reste également susceptible de poursuivre ses arbitrages d'actifs matures ou non stratégiques, afin d'investir dans de nouveaux projets immobiliers offrant une rentabilité attractive et/ou disposant d'un potentiel de revalorisation à moyen ou long terme.

Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext - ISIN FR0000062150

Contact :

NewCap.

Communication financière

Emmanuel Huynh / Dušan Orešanský

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94

bleecker@newcap.fr

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bleecker via Globenewswire