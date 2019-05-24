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Bleecker : RESULTATS SEMESTRIELS AU 28 02 2019

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24/05/2019 | 18:38

BLEECKER

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS SEMESTRIELS AU 28.02.2019

PARIS, LE 24 MAI 2019

LE GROUPE BLEECKER PUBLIE AUJOURD’HUI SES RÉSULTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES AU 28.02.2019, POUR LE PREMIER SEMESTRE DE L’EXERCICE OUVERT LE 01.09.2018. LES COMPTES CONSOLIDÉS SUR LA PÉRIODE (01.09.2018 AU 28.02.2019) EXAMINÉS PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE LE 23.05.2019, ONT FAIT L’OBJET D’UN EXAMEN LIMITÉ PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES.

LIBELLÉS01/09/2018 AU 28/02/2019 EN K€ (6 MOIS)01/09/2017 AU 28/02/2018 EN K€ (6 MOIS)
 

PRODUITS OPÉRATIONNELS
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL HORS CESSION D’ACTIF
RÉSULTAT DES CESSIONS D’ACTIFS
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS CESSION D’ACTIF
PRODUITS FINANCIERS
RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE


10 547
(1 435)
99
(1 336)
0
(5 452)
(6 788)
(6 871)		 

13 252
2 464
(298)
2 167
116
(3 271)
(1 104)
(1 149)

LE TOTAL DU BILAN CONSOLIDÉ S’ÉLÈVE À 625 379 K€ CONTRE 503 961 K€ AU 28.02.2018.

LES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS PART DU GROUPE S’ÉLÈVENT À 188 553 K€ CONTRE 173 824 K€ AU 28.02.2018.

LE RÉSULTAT NET EST DE (6 871) K€ (PART DU GROUPE) CONTRE (1 149) K€ AU 28.02.2018.

EVENEMENTS MARQUANTS DU GROUPE BLEECKER DU PREMIER SEMESTRE DE L’EXERCICE 2018/2019

L’ACTIVITÉ DU GROUPE BLEECKER SUR LA PÉRIODE A NOTAMMENT ÉTÉ MARQUÉE PAR LES ÉVÈNEMENTS SUIVANTS :

  • distribution d’un dividende de 41,20 € par action, soit un dividende total de 46M €, dans le cadre du régime SIIC ;
  • cessions de 5 321 m² à usage de locaux d’activités situés à BUSSY SAINT GEORGES (77) et de 990 m² à usage de bureaux situés à LIEUSAINT (77) ;
  • signature d’un contrat de promotion immobilière par la SARL GABRIELLI dans le cadre du projet de restructuration/réhabilitation de l’immeuble sis à Paris (75015), d’une superficie totale de 13.376m² environ à usage de bureaux, objet d’un bail en l’état futur d’achèvement.

VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE AU 28.02.2019

AFFECTATIONCHIFFRE D'AFFAIRES (K€)%
PARIS5 49753,3%
ILE DE FRANCE4 60644,7%
REGIONS 2102%
TOTAL10 313100%

LE GROUPE, SES PERSPECTIVES 

LE GROUPE RÉALISE L’INTÉGRALITÉ DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES EN FRANCE, DANS LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE, ESSENTIELLEMENT BUREAUX ET LOCAUX D’ACTIVITÉS.

AU 28 FÉVRIER 2019, LE PATRIMOINE IMMOBILIER DU GROUPE BLEECKER REPRÉSENTE UNE SURFACE TOTALE D’ENVIRON 94 658 M².

BLEECKER POURSUIT SA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT, EN IMMEUBLES DE BUREAUX PARISIENS, MAIS ÉGALEMENT SUR LES PARCS ET LOCAUX D’ACTIVITÉS RÉCENTS EN ILE DE FRANCE. A CET EFFET, BLEECKER DEMEURE ATTENTIF AUX OPPORTUNITÉS QU’OFFRE LE MARCHÉ CONCERNANT LES ACTIFS SÉCURISÉS DE TRÈS BONNE QUALITÉ ET LES LOCAUX D’ACTIVITÉ RÉCENTS, IMPLANTÉS STRATÉGIQUEMENT ET PRÉSENTANT UNE SYNERGIE AVEC LES ACTIFS DÉJÀ ACQUIS PAR LE GROUPE.

CONCERNANT SON PORTEFEUILLE, GRÂCE À UN ASSET MANAGEMENT DYNAMIQUE, BLEECKER POURSUIT SA STRATÉGIE DE REVALORISATION DE SES ACTIFS PAR :

  • la réalisation de programmes de travaux de repositionnement ;
  • la restructuration/réhabilitation d’actifs tel que celui de Paris 15ème développant une surface totale après travaux de 13 376 m² ; et
  • le développement et le renouvellement de la certification environnementale BREEAM-IN-USE sur ses actifs les plus significatifs.

DANS UN CONTEXTE DE TAUX HISTORIQUEMENT BAS, BLEECKER POURSUIT PAR AILLEURS L’OPTIMISATION DE SA DETTE EN SAISISSANT LES OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT BANCAIRE CONCERNANT LE FINANCEMENT DE SES NOUVELLES ACQUISITIONS, MAIS ÉGALEMENT POUR LE REFINANCEMENT DE L’ENDETTEMENT EXISTANT.

BLEECKER RESTE ÉGALEMENT SUSCEPTIBLE DE POURSUIVRE SES ARBITRAGES D’ACTIFS MATURES OU NON STRATÉGIQUES, AFIN D’INVESTIR DANS DE NOUVEAUX PROJETS IMMOBILIERS OFFRANT UNE RENTABILITÉ ATTRACTIVE ET/OU DISPOSANT D’UN POTENTIEL DE REVALORISATION À MOYEN OU LONG TERME.

L’INFORMATION COMPLÈTE SUR LES RÉSULTATS AU 28.02.2019 EST DISPONIBLE DANS LE RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL, PUBLIÉ SUR LE SITE INTERNET DE LA SOCIÉTÉ WWW.BLEECKER.FR RUBRIQUE « INVESTISSEURS ».

COMPARTIMENT C D’EURONEXT PARIS, MARCHÉ DU GROUPE NYSE EURONEXT – ISIN FR0000062150

CONTACT :

NEWCAP.
COMMUNICATION FINANCIÈRE
EMMANUEL HUYNH
TÉL. : +33 (0)1 44 71 94 94

BLEECKER@NEWCAP.FR

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