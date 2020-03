BLS: le tunnel du Lötschberg fermé au moins jusqu'à dimanche midi

Berne (awp/ats) - Le tunnel de base du Lötschberg restera fermé au trafic ferroviaire au moins jusqu'à dimanche midi, en raison d'infiltrations d'eau. C'est ce qu'annoncent les CFF dans leur service d'information Railinfo.

Tôt samedi matin, le BLS a dû fermer les deux tubes du tunnel à la circulation. Les trains Intercity Romanshorn-Brigue entre Spiez (BE) et Brigue (VS) ont été annulés. Les Eurocity et les Intercity Bâle-Brigue sont détournés via Kandersteg.

Les passagers des trains Intercity entre Romanshorn et Brigue peuvent prendre des trains-navettes à Spiez, qui les conduiront à Brigue. Ceux voyageant vers le nord peuvent changer à Brigue pour se rendre à Spiez.

ats/rp