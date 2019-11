Le BLS va transférer son siège à Niederwangen, Zollikofen ou Berthoud

Berne (awp/sda) - Le BLS va quitter la ville de Berne, et trois sites sont encore dans la course pour accueillir le futur siège de l'entreprise: Niederwangen, Zollikofen et Berthoud.

Un groupe de projet examine actuellement des emplacements dans les trois communes, a indiqué mercredi une porte-parole du transporteur bernois, confirmant une information parue dans la "Berner Zeitung". L'objectif du BLS serait de déménager dans sa nouvelle centrale en 2023.

Concernant les surfaces actuelles occupées par l'entreprise, l'immeuble de la Genfergasse devrait rester aux mains de BLS Immobilien et sera vraisemblablement loué à des tiers. Le bâtiment de Bollwerk appartient quant à lui à la Confédération, a précisé la porte-parole.

Le futur siège du BLS devrait pouvoir accueillir près de 700 collaborateurs.

Un transfert sur le site de Ausserholligen en ville de Berne, où l'énergéticien ewb projette un nouveau bâtiment, a en revanche été écarté. La direction du BLS s'attend à ce que le projet ne soit pas achevé à l'horizon 2023, a expliqué la porte-parole.

Le déménagement du BLS n'aura pas d'incidence sur les finances bernoises, l'entreprise étant en grande partie exemptée d'impôt en sa qualité de société de transports publics.

sda/buc/fr