Blue Shark Power System : La Société Blue Shark Power System annonce un report de la communication de ses résultats financiers de quelques semaines.

La Société Blue Shark Power System , listée sur Euronext access, annonce que la communiction de ses résultats financiers 2108, originalement annoncée pour le 18 Avril 2109, sera décalée de quelques semaines

pour des raisons indépendantes de sa volonté. Les résultats seront publiés sur le site internet de la Société le 18 Mai 2019 au plus tard.

A propos de Blue Shark Power System

Basée en Nouvelle Aquitaine, Blue Shark Power System conçoit et assemble des hydroliennes bénéficiant de ruptures technologiques brevetées. La société propose deux modèles, Blue Shark River pour les eaux peu profondes, et Blue Shark Marine pour les mers et les océans. Ses hydroliennes peuvent produire jusqu'à 1 000 kW/heure d'électricité pour des coûts d'installation et de maintenance fortement réduits. Blue Shark Power System entend déployer ses équipements en partenariat avec des opérateurs énergétiques dans le monde entier.

bluesharkpower.eu

Contacts

BLUE SHARK POWER SYSTEM

Philippe Rebboah - CEO

info@sharkpower.eu

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

