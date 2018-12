Blue Shark Power System : Signature d’un protocole d’accord et de coopération avec la Grèce 0 11/12/2018 | 07:05 Envoyer par e-mail :

Blue Shark Power System, concepteur, assembleur et opérateur d'hydroliennes nouvelle génération, annonce la signature d'un protocole d'accord et de coopération avec la région d'Etolie Acarnanie située en Grèce. Ce protocole d'accord, d'une durée de vingt ans, porte jusqu'à 30 MW soit l'équivalent de 100 hydroliennes Blue Shark River. Au terme de ce protocole, Blue Shark Power System exploitera directement, ou par l'intermédiaire d'une filiale locale, la production de ces turbines qui sera revendue ensuite au réseau d'électricité grecque. Un accord stratégique pour le développement des hydroliennes sur-mesure de Blue Shark Power System en Grèce. Située à la périphérie de la Grèce Occidentale, la région d'Etolie Acarnanie est traversée par des kilomètres de canaux essentiellement utilisés par les agriculteurs pour irriguer leurs champs à l'aide de pompes à eau alimentée au diesel. Dans un contexte d'accélération de la transition énergétique en Grèce, la région a retenu la solution sur-mesure de Blue Shark Power System qui offre une alternative au fonctionnement des pompes d'irrigation alimentées par une énergie électrique obtenue par combustion (diesel). Pour un coût d'installation largement inférieur aux normes du marché et une très faible maintenance, les turbines Blue Shark Power System produisent entre 140 kW et 1 MW par heure selon le type d'hydrolienne et de force de courant. Agissant en tant qu'opérateur, Blue Shark Power System installera dans cette région son modèle Blue Shark River qui s'adapte aux rivières et aux fleuves jusqu'à 12 m de profondeur. Composée d'un pilier fixé au sol et de deux turbines innovantes, l'hydrolienne Blue Shark River peut produire 99% du temps jusqu'à 850 kW/h. Portant sur l'installation et l'exploitation de près de 100 hydroliennes, elles fourniront plus de 30 MW. En sa qualité d'opérateur, Blue Shark Power System assurera l'ingénierie financière permettant le financement du projet. Conformément au protocole signé, le projet sera mis en place en trois étapes : Une phase d'étude environnementale ;

Blue Shark Power System procèdera à l'installation de la première hydrolienne afin de valider le dimensionnement des pâles et des diffuseurs avant la production en série ;

La livraison des hydroliennes par groupe de 10. Des perspectives de développement avec de nouvelles régions grecques Ce succès prometteur a permis d'étendre les discussions à d'autres régions possédant les mêmes besoins et de convaincre le Ministère de l'Energie de l'intérêt de la technologie Blue Shark aux nombreuses îles du pays. Ce premier accord laisse augurer la signature de nouveaux contrats avec d'autres régions grecques à la recherche de solutions en électricité permettant de fournir à moindre coût les pompes à eau des exploitations agricoles et les besoins insulaires. Une entrée en bourse pour accroître la notoriété à l'international Le 28 novembre 2018, Blue Shark Power System a inscrit ses titres sur Euronext AccessTM à Paris afin d'accroître sa notoriété notamment à l'international où la société entend développer prioritairement ses ventes, et d'accéder à plus de sources de financement pour investir dans son industrialisation et soutenir son essor commercial à travers le monde. A propos de Blue Shark Power System : Basée en Nouvelle Aquitaine, Blue Shark Power System conçoit et assemble des hydroliennes bénéficiant de ruptures technologiques brevetées. La société propose deux modèles, Blue Shark River pour les eaux peu profondes, et Blue Shark Marine pour les mers et les océans. Ses hydroliennes peuvent produire jusqu'à

1 000 kW/heure d'électricité pour des coûts d'installation et de maintenance fortement réduits. Blue Shark Power System favorise le déploiement de ses équipements en partenariat avec des opérateurs énergétiques dans le monde entier. Les titres composant le capital social de Blue Shark Power System sont inscrits sur le compartiment Access d'EURONEXT Paris. Code ISIN : FR0013340973 - Code Mnémonique : MLBSP http://bluesharkpower.eu/ Contacts BLUE SHARK POWER SYSTEM CAPVALUE Philippe Rebboah-CEO info@sharkpower.eu Dina Morin-Relations presse dmorin@capvalue.fr

