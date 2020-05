Blue : Rapport d'activité Rapport d'activité 2019 0 07/05/2020 | 11:05 Envoyer par e-mail :

Blue Solutions Rapport d'activité 2019 Composition du Conseil d'administration À l'issue de la séance du 12 mars 2020 Vincent Bolloré Président du Conseil d'administration Didier Marginèdes Vice-Président Cyrille Bolloré Marie Bolloré Sébastien Bolloré Laure Carrere Monique Glemarec Valérie Hortefeux Jean-Louis Milin Direction générale Jean-Luc Monfort Directeur général Message du Président 02 Chiffres clés 04 Modèle d'affaires 06 Les activités du Groupe 08 Responsabilité sociale et environnementale 14 Introduction Blue Solutions développe depuis près de 20 ans des batteries électriques solides qui permettent le stockage en meilleure sécurité de l'électricité. Ces solutions de stockage d'électricité reposent sur une technologie unique, le LMP®(Lithium Métal Polymère). À l'heure où les questions de développement durable et de stockage de l'électricité sont devenues des enjeux majeurs pour les citoyens, les villes et les États. Blue Solutions emploie plus de 1 300 chercheurs, ingénieurs et techniciens qui produisent ces batteries de haute technologie sur deux sites de production situés en Bretagne et au Canada. Blue Solutions dispose d'un grand nombre de branches. Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 À l'heure où les questions de développement durable et de stockage de l'électricité sont devenues des enjeux majeurs pour les citoyens, les villes et les États. Blue Solutions emploie plus de 1 300 chercheurs, ingénieurs et techniciens qui produisent ces batteries de haute technologie sur deux sites de production situés en Bretagne et au Canada. Blue Solutions dispose d'un grand nombre de branches. Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 Message du Président 2 Vincent Bolloré, Président Comme pressenti il y a plus de vingt ans, lorsque­ le Groupe Bolloré a décidé d'in- vestir dans la ­batterie électrique, le stoc- kage de l'énergie est devenu un enjeu mondial et un défi majeur dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre (GES). L'impératif écologique pousse vers une électrification massive et rapide notamment­ dans le domaine des transports. Cette transformation entraîne dans son sillage un questionnement essentiel sur la souverai­ neté industrielle et technologique des États et de leurs industries stratégiques. Innover pour faire face aux grands enjeux envi­ ronnementaux est un pilier fondamental des engagements de Blue Solutions. Cet engagement fort et historique a contribué à faire de Blue Solutions l'un des deux seuls fabricants français de cellules de batteries électriques. Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 Blue Solutions se positionne comme le partenaire privilégié des acteurs industriels dans le stockage d'électricité et les transports urbains décarbonés. De récents accords industriels devraient per­ mettre de démontrer la qualité de nos techno­ logies et de créer une importante valeur. Dans un contexte économique et environ­ nemental en pleine mutation, Blue Solutions mise sur l'excellence de sa technologie, pro­ priétaire unique au monde de batteries « tout solide » dites « sèches », les batteries Lithium Métal Polymère (LMP®). Conçues et développées dans ses usines de Bretagne­ et au Canada, ses batteries répondent aux besoins de grands groupes internationaux ­faisant le choix d'intégrer la seule technologie capa­ ble ­de répondre aux enjeux de sécurité (absence d'emballement thermique), de robustesse (insen­ sibilité à la température) et d'empreinte environ­ nementale (au phosphate de fer sans nickel ni cobalt) auxquels les batteries font face. Blue Solutions poursuit ses investissements concentrés prioritairement sur l'accroissement de ses capacités de production et sur son inno­ vation. En 2019, Blue Solutions a mis sur le marché une nouvelle gamme de batteries de dernière génération qui bénéficient de performances optimisées pour les besoins de nos clients bus et stationnaires. Cette mise sur le marché s'est également accom­ pagnée d'investissements considérables dans nos outils de production, que ce soit en France ou au Canada. Dans cette course mondiale et de long terme l'innovation, ces batteries solides dites de « quatrième génération » (lithium-métal à forte densité­ énergétique équipées d'un électrolyte3solide) sont reconnues comme étant les plus pro­ metteuses. Blue Solutions poursuit ses efforts de recherche et de développement en capitalisant sur le fait qu'il est aujourd'hui la seule entreprise au monde capable de maîtriser cette technolo­ gie, son industrialisation et son exploitation. 2019 a été pour Blue Solutions une année de repositionnement stratégique pour se recen­ trer sur des marchés à forte capacité de crois­ sance dans lesquels ses atouts technologiques sont déterminants : le transport collectif urbain et le stockage d'électricité pour le stationnaire. Les accords commerciaux déjà signés ou en cours, notamment avec des partenaires de ­référence comme Daimler, RTE ou la RATP, confortent­ d'ores et déjà cette nouvelle approche stratégique en promettant des perspectives de croissance importantes à partir de 2020. - Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 Chiffres clés Dates clés - 2001- Création de Batscap, qui regroupe l'activité de production des batteries Lithium Métal Polymère LMP® et des supercapacités. - 2007-2008- Partenariats avec Pininfarina pour la fabrication des Bluecar®et Gruau pour la fabrication des bus électriques. - 2009- Installation des unités de production d'Ergué-Gabéric (Bretagne) et inauguration de l'usine de Boucherville (Canada). - 2018- La gamme de bus électriques Bluebus obtient la certification « Origine France Garantie » avec des batteries Blue Solutions. Accord avec le groupe Daimler, pouvant permettre d'équiper les bus eCitaro (produits par Daimler) avec les batteries Lithium Métal Polymère (LMP®) 4 de Blue Solutions. - 2019- Les batteries électriques Blue Solutions remportent de premiers succès importants, Bluebus remporte l'un des trois lots de l'appel d'offres massif lancé par la RATP et Île-de-France Mobilités. Une première commande ferme de 50 bus électriques Bluebus 12 mètres a été passée. Le 14 novembre, Bluestorage a signé un contrat avec RTE pour fournir un système de stockage par batteries destinées au projet Ringo. 26 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 Un portefeuille de plus de 1 700 brevets déposés par Blue Solutions, Capacitor Sciences Inc. et Blue Solutions Canada Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 Compte de résultat consolidé (en millions d'euros) 2019 2018 2017 Chiffre d'affaires 26 38 81 EBITDA (24) (14) (4) Résultat opérationnel (42) (30) (19) Résultat financier (1) (2) (2) Résultat net (43) (33) (19) Dont part du Groupe (43) (33) (19) Bilan consolidé (en millions d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 Capitaux propres 44 88 118 Capitaux propres part du Groupe 44 88 118 Endettement net 91 46 31 Indicateur 2019 2018 2017 Nombre de batteries vendues 427 383 1 508 Évolution du cours depuis l'introduction en Bourse au 28 février 2020 (en euros, moyennes mensuelles) Cours de Blue Solutions 5 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 Oct. 13 Mars 14 Août 14 Jan. 15 Juin 15 Nov. 15 Avr. 16 Sept 16 Fév. 17 Juil. 17 Déc. 17 Mai 18 Oct. 18 Mars 19 Août 19 Jan. 20 454 salariésen France, au Canada et aux États-Unis Batterie d'une durée Une capacité de vie supérieure à de production jusqu'à 4 000 1,5 GWh cycles Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 Modèle d'affaires Ce schéma est une représentation systémique et synthétique de Blue Solutions, de l'origine et du partage de sa valeur ajoutée entre ses différentes parties prenantes pour l'année 2019. Nos ressources Nos activités Sociales 95,6 %des effectifs à temps plein 98,5 %des effectifs en CDI Financières 26millions d'euros de chiffre d'affaires Contrats Collectivités territoriales, Bluebus, RATP, Daimler, Gaussin, Volgabus, Actia, RTE et Enel Industrielles Recherche et développement 19millions d'euros investis dans la recherche et développement en 2019 6Brevets et procédés industriels 1 747brevets Batteries LMP®: un procédé de fabrication à électrolyte solide utilisé pour la batterie électrique LMP®Batterie d'une durée de vie supérieure à 4 000cycles Blue Storage : une capacité de stockage d'énergie de 250 kWh à plusieurs MWh. Actifs industriels 12millions d'investissement 3usines : 2 en Bretagne et 1 au Canada (ou 2 lignes de production en Bretagne et 1 au Canada) Jusqu'à 1,5GWh de capacité de production par an Stockage d'électricité et systèmes Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 Blue Solutions développe une gamme de batteries solides destinées au marché de la mobilité électrique et de solutions stationnaires de gestion intelligente de l'énergie. La valeur créée Pour les employés 28 771 millions d'euros de frais de personnel

millions d'euros de frais de personnel 40,8 heures de formation par employé formé sur l'année

heures de formation par employé formé sur l'année 115 recrutements en CDI Pour les collectivités 24 actions sociétales locales en 2019 proposées par la division Bretagne principalement des actions sportives, culturelles, humanitaires et d'aide

à la recherche médicale

actions sociétales locales en 2019 proposées par la division Bretagne principalement des actions sportives, culturelles, humanitaires et d'aide à la recherche médicale 400 Bluebus en circulation fin 2019 dans l'offre de transport collectif de plus de 60 collectivités

Bluebus en circulation fin 2019 dans l'offre de transport collectif de plus de 60 collectivités 2 services de Bluebus gratuits sur les campus de Yaoundé et de Cocody > Plusde8,1MWh de stockage d'électricité 7 en opération en Afrique Pour l'économie locale 12 millions d'euros d'investissements corporels et incorporels

millions d'euros d'investissements corporels et incorporels 9 Bluezones (espaces culturels urbains dédiés à la jeunesse) implantées dans 4 pays et 14salles de spectacle CanalOlympia opérationnelles alimentées en électricité grâce à la technologie LMP® 20 % des achats de Blue Solutions réalisés auprès de fournisseurs locaux (départements avoisinants) et 40 % pour les Bluebus

(dont achat de batteries LMP ® ) Pour l'environnement Prèsd'untiersd'économied'émissionsdeGES ramenées au kWh stocké avec la nouvelle génération de la batterie LMP ® (depuis l'extraction jusqu'aux portes de l'usine)

(depuis l'extraction jusqu'aux portes de l'usine) 8 625 tonnes équivalent CO 2 évitées, soit

25 millions de kilomètres parcourus en 2019 grâce aux services d'autopartage de véhicules électriques : Lyon, Bordeaux, Turin, Indianapolis, Los Angeles, Singapour, Londres

tonnes équivalent CO évitées, soit 25 millions de kilomètres parcourus en 2019 grâce aux services d'autopartage de véhicules électriques : Lyon, Bordeaux, Turin, Indianapolis, Los Angeles, Singapour, Londres 18 navettes Bluestation ont transporté près de 350 000 passagers et parcourus 255 952 kilomètres.

navettes Bluestation ont transporté près de 350 000 passagers et parcourus 255 952 kilomètres. 49,2 millions d'euros investis sur des projets de R&D servant la transition énergétique (Batterie, Bluebus, Bluestorage, Bluecar, électromobilité). Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 8 Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 Les activités du Groupe La production des batteries La production des solutions Lithium Métal Polymère (LMP®), de transport propre avec technologie unique au monde les Bluebus 6 mètres et et fruit de la recherche, détenue 12 mètres. La commercialisation par Blue Solutions. La production de solutions de stockage et mise sur le marché en 2019 d'énergie à plusieurs de la gamme de packs mégawattheures dans de troisième génération. le domaine des applications on-grid et off-grid. 9 Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 10 En diversifiant son activité historique de producteur de papiers et de films plastiques ultrafins, le Groupe Bolloré est devenu producteur de films diélectriques, jusqu'à détenir plus d'un tiers du marché mondial. partir de cette expertise, il s'est développé dans le stockage de l'électricité avec la batterie LMP ® . Blue Solutions est aujourd'hui un partenaire privilégié d'acteurs industriels de référence dans les secteurs du transport collectif décar­ boné et du stockage d'éléctricité. Batteries LMP® Blue Solutions est la seule entreprise dans le monde à maîtriser l'ensemble des étapes de conception et d'industrialisation d'une batterie « tout solide ». Sa principale caractéristique est son électrolyte solide, par opposition aux batteries lithium-ion conventionnelles dont l'électrolyte est liquide et inflammable. Cette batterie de haute performance, fondée sur la technologie Lithium Métal Polymère (LMP®), se distingue par sa forte densité éner­ gétique, sa sécurité, sa durabilité et par son procédé d'industrialisation simplifié. Avantages principaux de cette technologie :

Une densité d'énergie importante. Une batterie résistante aux variations de

température­ . Elle offre une sécurité d'utili­ sation quelles que soient les conditions clima­ tiques externes. Une performance et une fiabilité avérées sur le terrain notamment grâce à l'expérience des services d'autopartage. Une durée de vie supérieure à 4 000 cycles de charge. Un procédé industriel maîtrisé et à haut ren­ dement. Une batterie recyclable, uniquement compo­ sée de matériaux non polluants.

Plus de 300 chercheurs, ingénieurs et techni­ ciens produisent ces batteries de haute techno­ logie sur deux sites de production situés en Bretagne à Ergué-Gabéric et au Canada à Boucherville. En 2019, les lignes de production ont été com­ plètement optimisées pour la production des nouveaux modules de 7 kWh passant la capacité annuelle de production des usines de 630 MWh à potentiellement 1,5 GWh. Recherche et développement Trente ans de R&D ont permis à Blue Solutions d'obtenir des avancées technologiques majeures et de témoigner aujourd'hui d'une avance indus­ trielle considérable, avec un retour d'expérience de près de dix ans sur le comportement de ses batteries sur le terrain. L'évolution des performances de cette techno­ logie étant un enjeu majeur pour Blue Solutions, le Groupe travaille constamment sur les géné­ rations futures de ses batteries en concentrant son effort de R&D sur l'augmentation de la ­densité d'énergie et la puissance de la batterie, la température de fonctionnement, l'ergonomie du packaging et des systèmes de contrôle électronique. La recherche fondamentale sur la chimie de la cellule, l'ergonomie du packaging et les systèmes de contrôle électronique ont permis de mettre sur le marché en 2019 une nouvelle gamme de packs de batteries de troisième génération. Spécialement conçus pour les besoins de nos clients bus et stationnaires, ces produits bénéfi­ cieront d'une capacité de production accrue et de performances optimisées. Dans le cadre de son plan de développement R&D 2020-2025, Blue Solutions travaille déjà sur la future génération de ses batteries en La batterie de haute performance LMP®de dernière génération aux performances de densité d'énergie et de puissance optimisées. Batteries LMP® Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 Les packs, grandes surfaces de stockage en vue de l'hébergement des batteries électriques. privilégiant­ deux axes majeurs, la température de fonctionnement et la densité. L'objectif prin­ cipal est de conserver les qualités intrinsèques de sécurité de l'électrolyte solide en polymère tout en bénéficiant des performances promet­ teuses de nouveaux matériaux en cours de déve­ loppement. Ces programmes de recherches fondamentaux débutés déjà depuis quelques années présentent aujourd'hui des niveaux de développement technologique élevés. Gamme de batteries LMP® En 2019, Blue Solutions a mis sur le marché des batteries intégrant la version la plus avancée de sa cellule électrochimique, un design optimi­ sant les connexions de cellules et le système de contrôle électronique. Le module est décliné en deux types de packaging, l'un pour l'électro­ mobilité et les véhicules lourds et l'autre pour ­l'intégration dans des unités de stockage sta­ tionnaire plus larges. Le pack de batteries LMP ® pour les véhicules électriques

Ce pack de batterie LMP ® à une capacité uni­ taire minimale de 63 kWh. Dans des condi­ tions normales d'utilisation, les batteries disposent d'une durée de vie supérieure à 4 000 cycles de charge et permettent à un bus électrique, tel que le Bluebus 12 mètres, de bénéficier d'une énergie de 378 kWh et d'une autonomie de 280 kilomètres. Batteries Investissements industriels 12 millions d'euros dont 5,4 millions d'euros en R&D Usines de production 2 usines en Bretagne et 1 au Canada : 48 milliers de m2 Les packs de batteries LMP ® pour le stationnaire

Ces packs ont une capacité de stockage d'énergie allant de 250 kWh à plusieurs mégawatt-heures. Assemblées et connectées au réseau élec­ trique, ces batteries permettent de stocker l'énergie pour sécuriser les réseaux, d'intégrer les énergies renouvelables et de stocker l'éner­ gie électrique lorsque son coût est bas pour l'utiliser lorsqu'il est élevé, ainsi que de se pré­11munir contre les risques de coupures de cou­ rant ou encore de fournir une solution aux pics d'utilisation du réseau électrique. Elles sont également adaptées aux applications pro­ fessionnelles chaque fois qu'il existe une exi­ gence de sécurisation de l'alimentation électrique (installations hospitalières, relais de télécommunication…). Hors réseau, les batteries LMP®permettent de stocker de l'énergie électrique d'origine renouvelable (panneaux photovoltaïques notamment) afin d'assurer la fourniture d'électricité dans des zones qui en sont dépourvues. - Capacité de production annuelle jusqu'à 1,5 GWh Effectifs au 31/12/2019 454 collaborateurs (Blue Solutions France, Blue Solutions Canada et Capacitor Sciences Inc. aux États-Unis) Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 Parmi les offres de transport écoresponsables et économiques de Bluestation, les navettes Fondation Louis Vuitton pour le transport de sa clientèle. Ces batteries trouvent des débouchés à la fois chez des clients internes que sont les sociétés Bluebus et Bluestorage et chez des industriels, acteurs de référence des solutions de transport et d'énergie décarbonées. Blue Solutions et le marché de l'électromobilité 12 Une volonté de s'inscrire durablement sur le Avec la batterie marché de la mobilité urbaine, avec une activité plébiscitée par soutenue depuis la livraison des premiers Bluebus­ les gestionnaires de en 2011. Aujourd'hui plus de 400 Bluebus 6 et transport urbain pour 12 mètres sont en circulation dans le monde. sa sécurité, sa grande Bluebus autonomie, sa longue durée de vie et sa Avec la commercialisation exclusive de facilité d'intégration, bus 100 % électriques, la société Bluebus est Blue Solutions ­deve­nue un des tout premiers acteurs du accompagne l'évolution bus ­électrique en France. Solution propre et de la mobilité urbaine, silencieuse de transport collectif urbain et nouant en 2019 périurbain, les Bluebus répondent aux enjeux des partenariats solides. environnementaux­ et allient haute technolo­ Le Groupe propose gie et performance­ grâce à leurs batteries également des LMP®de dernière ­génération. applications stationnaires, essentielles au Les caractéristiques du Bluebus et de sa tech­ développement des nologie embarquée, permettant l'implantation énergies renouvelables des batteries sur le toit, améliorent la sécurité et à l'électrification du véhicule ainsi que l'accessibilité des per­ des zones sans accès sonnes à mobilité réduite grâce à un plancher à l'énergie. plat et bas. Son efficacité est renforcée par l'uti­ lisation de systèmes de récupération d'énergie en décélération, qui favorise la recharge en cours d'utilisation. Le Bluebus est produit en France dans une usine certifiée ISO 9001 (ver­ sion 2015) et dispose de la certification « Origine France Garantie ». Le Bluebus 6 mètres est doté d'une auto­ nomie de 140 à 180 kilomètres. Convivial et compact, tout en étant spacieux et lumineux, il peut accueillir une vingtaine de personnes et se faufiler dans les petites rues de centre- ville. Près de 60 collectivités ont choisi d'in­ clure le Bluebus dans leur offre de transport collectif. Il est référencé auprès de l'Union des groupements d'achats publics (Ugap), centrale d'achat du transport public, et du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de com­ munication (Sipperec).

est doté d'une auto­ nomie de 140 à 180 kilomètres. Convivial et compact, tout en étant spacieux et lumineux, il peut accueillir une vingtaine de personnes et se faufiler dans les petites rues de centre- ville. Près de 60 collectivités ont choisi d'in­ clure le Bluebus dans leur offre de transport collectif. Il est référencé auprès de l'Union des groupements d'achats publics (Ugap), centrale d'achat du transport public, et du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de com­ munication (Sipperec). Le Bluebus 12 mètres est équipé de six ou sept batteries lui permettant d'assurer de 220 à 280 kilomètres d'autonomie. L'usine dédiée à ce bus offre une capacité de production annuelle de 200 Bluebus. Paris, le Bluebus est désormais présent sur les lignes 341, 115 et 126 de la RATP.

En 2019, Bluebus a été par ailleurs l'un des trois fournisseurs sélectionnés par la RATP Électromobilité et stationnaire Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 dans son troisième appel d'offres pour une durée de deux ans. La commande totale de la RATP s'élève désormais à 139 Bluebus. Enfin, dans le cadre de son partenariat conclut en mai 2018 avec Rennes Métropole et suite à l'équipement de l'agglomération bretonne de sept Bluebus 12 mètres, les deux parties pour­ suivent actuellement leur collaboration, afin de développer un bus électrique articulé de 18 mètres. Clients électromobilité EvoBus, filiale de Daimler, intègre les batteries LMP®parmi les options proposées aux ache­ teurs de ses bus électriques eCitaro. Alors qu'il avait accès à un large choix de tech­ nologies, le constructeur allemand a choisi les batteries du Groupe pour ses avantages en termes de sécurité, de performance et de dura­ bilité. En 2019, les équipes de Blue Solutions et d'EvoBus ont travaillé conjointement à l'inté­ gration et au test d'un bus pilote. La produc­ tion des eCitaro équipés de batteries LMP®débutera au premier semestre 2020. Blue Solutions et le marché du stationnaire S'appuyant sur les nouvelles performances de ses batteries Lithium Métal Polymère (LMP®), les applications stationnaires développées par Bluestorage et Blue Solutions couvrent un large champ d'expertise et s'adressent, en dehors du réseau interne Groupe, aux industriels, acteurs de référence dans les solutions de transport et d'énergie décarbonées. Bluestorage La société commercialise des solutions de sto­ ckage d'énergie de 250 kWh à plusieurs mégawatt­ heures avec des systèmes on-grid, connectées au réseau électrique, ou off-grid pour des zones iso­ lées non raccordées. Les systèmes de stockage sont proposés seuls, à intégrer dans une solution globale par nos partenaires. Applications on-grid, les solutions de

stockage­ Bluestorage de grandes capacités permettent aux producteurs d'énergie et aux opérateurs de réseaux électriques l'intégra­ tion à grande échelle des énergies renouve­ lables et apportent au réseau des fonctions de flexibilité (lissage et décalage de la produc­ tion) et de résilience avec des services de réglage de fréquence et de tension ou de ges­ tion des lignes congestionnées. En 2019, Bluestorage a signé un contrat de réfé­ rence avec RTE pour la fourniture d'un système de stockage par batteries sur le site de Ventavon, dans le cadre du projet Ringo. L'enjeu de ce pro­ jet est de valider les performances du stockage d'énergie avec batteries pour gérer les conges­ tions locales du réseau dues à la croissance de la production d'énergies renouvelables. Avec plus de 30 MWh installés, ce projet qui s'étend sur une durée totale de 28 mois représentera l'un des plus importants systèmes de stockage en France et en Europe. Bluestorage propose également à l'opérateur Engie l'exploitation d'un système de stockage de 2 MWh à Odet (Finistère) pour soulager le réseau lors de pics de consommation. •Applications off-grid.Elles permettent en particulier l'accès à l'énergie à des sites ou vil­ lages hors réseau grâce à la création de solutions 13 alimentées par une production d'électricité renouvelable associée à un système de stockage et de distribution. Sur le continent africain, Bluestorage travaille ainsi avec ses partenaires pour proposer des systèmes de production hybrides, solaire plus batteries, permettant de réduire les coûts d'usage et la pollution des générateurs diesel. CanalOlympia, porté par Vivendi, réseau de salles de spectacle et de cinéma, est autonome en énergie grâce à ces solutions. Quatorze salles sont, à ce jour, opérationnelles. - Marché de l'électromobilité Usine de production 1 usine en Bretagne (Bluebus) : 10 500 m2400 Bluebus en circulation Marché du stationnaire Bluestorage 1 capacité de stockage d'énergie de 250 kWh à plusieurs MWh Des installations opérationnelles dans 15 pays Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 Les femmes et les hommes, première force du Groupe, partageant les mêmes valeurs. Bluebus 6 mètres et 12 mètres, des solutions de transport collectif propre. 14 Quatre piliers d'engagement Agir avec intégrité dans la conduite de nos Blue Solutions, affaires et promouvoir en tant que filiale, les droits humains décline au sein Les activités du Groupe Bolloré, signataire du de ses activités pacte mondial depuis plus de dix ans, sont les quatre piliers ­encadrées par des dispositifs et des procédures fondamentaux visant à garantir une conduite éthique des de la politique de affaires et à lutter contre la corruption, ainsi qu'à responsabilité sociale protéger et à promouvoir les droits humains. et environnementale Au sein de ses métiers de communication, le définie par Groupe veille à encourager des contenus respon­ le Groupe Bolloré. sables au travers de ses créations. Innover face aux grands enjeux environnementaux Notre stratégie de diversification dans des sec­ teurs d'activité en faveur de la transition éner­ gétique, comme le développement de solutions de mobilité électrique et le stockage d'électri­ cité ou de systèmes d'optimisation des flux de personnes, de matériels et de données pour la ville de demain, positionne naturellement le Groupe comme un acteur engagé de la tran­ sition énergétique. De plus, il est engagé à ­maîtriser l'empreinte environnementale de l'ensemble de ses activités. Responsabilité sociale et environnementale Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 De par son fort maillage territorial, le Groupe est un acteur incontournable du développement économique et social. Fédérer et protéger les femmes et les hommes : première force de l'entreprise Parce que les engagements et les compétences de nos collaborateurs sont au cœur de notre performance, nous nous devons d'être un employeur attractif, de fidéliser nos équipes et de les former en continu. La santé et la sécurité sont aussi des priorités absolues, pour nos collaborateurs comme pour les personnes indirectement exposées à nos activités. Des espaces partagés en toute convivialité pour les collaborateurs d'Havas Madrid. 15 S'engager à long terme pour le développement des territoires Présent dans 129 pays, le Groupe investit dans le développement d'infrastructures locales modernes et contribue ainsi à l'emploi, au désencla­vement­ et au développement écono­ mique de certains territoires et particulière­ ment en Afrique. Sur tous les continents où il est implanté, il entretient des relations étroites avec les commu­ nautés locales et soutient des projets pour le bénéfice des populations. - Blue Solutions - Rapport d'activité 2019 CRÉDITS PHOTO Photothèques : Bolloré, Blue Solutions et Getty Images. Photographes : Alex Cretey Systermans (portrait du Président), Isabelle Guégan, J.-B. Maurel, Pascal Léopold. Havas Village Madrid/DR-Havas Group. CONCEPTION ET RÉALISATION Dans le souci du respect de l'environnement, le présent document est réalisé par un imprimeur Imprim'Vert® sur un papier certifié FSC®, fabriqué à partir de fibres issues de forêts gérées de façon responsable. Tour Bolloré, 31-32, quai de Dion-Bouton 92811 Puteaux Cedex - France Tél. : + 33 (0)1 46 96 44 33 Fax : + 33 (0)1 46 96 44 22 www.blue-solutions.com La Sté Blue Solutions SA a publié ce contenu, le 07 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

