Blue : Rapport semestriel 2019 27/09/2019-pdf-1263ko

BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 SOMMAIRE Rapport d'activité 3 Comptes consolidés résumés semestriels 7 Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 29 Attestation du responsable du rapport semestriel 30 Glossaire 31 2 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Rapport d'activité RAPPORT D'ACTIVITÉ 1_RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2019 RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2019 PUBLIÉS PAR BLUE SOLUTIONS en millions d'euros 1ersemestre 2019 1ersemestre 2018 Variation (%) Chiffre d'affaires 15 21 (26%) EBITDA (1) (10) (9) na Résultat opérationnel ajusté (EBITA) (1) (21) (17) na Résultat financier (1) (1) na Résultat net (21) (18) na Résultat net part du Groupe (21) (18) na en millions d'euros 30 juin 2019 31 décembre 2018 Variation (M€) Capitaux propres, part du Groupe 67 88 (21) Endettement net 74 46 28 Gearing (%) (2) 111% 53% Voir glossaire. gearing = ratio endettement net / Fonds propres. Chiffre d'affaires Comme prévu, la transformation des usines au Canada et en Bretagne ont été mises en œuvre pour permettre la production de la nouvelle génération de batterie. La baisse du chiffre d'affaires de 26 % à 15 millions d'euros est due pour partie à la baisse de redevance reçue de Bolloré via Blue applications. L'EBITA reculede 4 millions d'euros principalement en lien avec la baisse du chiffre d'affaires et l'arrêt de l'activité Supercapacités. Le résultat net consolidés'établit à -21 millions d'euros (-18 millions d'euros au premier semestre 2018). L'endettement netest de 74 millions d'euros intégrant 33 millions d'euros de clause de retour à meilleure fortune en faveur de Bolloré. L'augmentation de l'endettement est principalement imputable à la baisse du résultat. 3 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Rapport d'activité 2_ACTIVITÉS Les activités décrites ci-dessous, sur lesquelles Blue Solutions a des options d'achats, sont développées par le Groupe Bolloré. BRETAGNE BLUEBUS, STATIONNAIRE Bluebus Vente de 2 bus 12 mètres et 12 bus 6 mètres au cours du 1 er semestre 2019. L'essentiel des ventes des bus 12 mètres à la RATP (41 bus) se fera au second semestre.

à Singapour ; développement de solutions innovantes pour la supervision d'opérateurs de mobilité urbaine. IER - Automatic Systems Activité en léger repli, le dynamisme des marchés des systèmes de contrôle d'accès piétons et véhicules en Amérique du Nord et en France compense le recul du chiffre d'affaires réalisé dans les transports publics en France. Polyconseil Niveau d'activité soutenu porté notamment par des missions de conseil. 3_AUTRES INFORMATIONS Le Groupe Bolloré rappelle que suite à l'OPA simplifiée visant les actions de Blue Solutions réalisée en juillet 2017, il s'est engagé à lancer au cours du premier semestre 2020, une offre d'achat à 17 euros sur les actions Blue Solutions. Les modalités de cet engagement sont détaillées à la section 1.3.1 de la note d'information de Bolloré SA ayant reçu le visa n°17-326 de l'AMF en date du 4 juillet 2017. 4 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019Rapport d'activité 4_DONNÉES FINANCIÈRES BLUE APPLICATIONS (en milliers d'euros) 1ersemestre 2019 1ersemestre 2018 Bluecarsharing, Bluecar®, Autolib' et autres sociétés d'auto-partage(1) - Chiffre d'affaires 9 988 (2) 35 807 - Résultat opérationnel (37 540) (39 151) Bluebus (1) - Chiffre d'affaires 8 623 (3) 12 174(4) - Résultat opérationnel (11 552) (16 266) Blueboat (4) - Chiffre d'affaires 0 0 - Résultat d'exploitation (32) (78) Bluetram (4) - Chiffre d'affaires 0 0 - Résultat d'exploitation (173) (276) Bluestorage (1) - Chiffre d'affaires 1 215 (5) 1 954(6) - Résultat opérationnel (7 449) (6 971) IER (6) - Chiffre d'affaires 71 291 (7) 80 740 - Résultat opérationnel (3 666) (469) Polyconseil (4) - Chiffre d'affaires 10 806 (8) 12 612 - Résultat d'exploitation (7 729) 1 526 Données combinées en normes IFRS (non auditées). Dont 2 902 milliers d'euros au 30 juin 2019 et 4 109 milliers d'euros au 30 juin 2018 réalisés avec d'autres entités composant Blue Solutions ou Blue Applications. Au 30 juin 2019, 154 milliers d'euros sont réalisés avec des entités composant Blue Solutions ou Blue Applications. Au 30 juin 2018, 102 milliers d'euros étaient réalisés avec des entités composant Blue Solutions et Blue Applications. Données issues des comptes sociaux en normes françaises. Dont 62 milliers d'euros au 30 juin 2019 et 1 280 milliers d'euros au 30 juin 2018 réalisés avec d'autres entités composant Blue Solutions ou Blue Applications. Données issues des comptes consolidés en normes IFRS (non audités). Dont 6 046 milliers d'euros au 30 juin 2019 et 9 239 milliers d'euros au 30 juin 2018 réalisés avec d'autres entités de Blue Applications ainsi que 0 millier d'euros au 30 juin 2019 et 0 millier d'euros au 30 juin 2018 réalisé avec Blue Solutions. Dont 6 304 milliers d'euros au 30 juin 2019 et 7 459 milliers d'euros au 30 juin 2018 réalisés avec d'autres entités de Blue Solutions et Blue Applications. 5 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Rapport d'activité 5_ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE ET PERSPECTIVES Néant. 6_PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES La mise à jour des principaux risques et incertitudes est détaillée dans la Note 8 des comptes consolidés résumés semestriels. 7_PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES La mise à jour des principales transactions avec les parties liées est détaillée dans la Note 13 des comptes consolidés résumés semestriels. 8_ÉVOLUTION DU COURS DE L'ACTION DEPUIS L'INTRODUCTION EN BOURSE Capitalisation boursière au 30 août 2019. IPO : 30 octobre 2013 à 14,50 euros 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 oct.-13févr.-14juin-14oct.-14févr.-15juin-15oct.-15févr.-16juin-16oct.-16févr.-17juin-17oct.-17févr.-18juin-18oct.-18févr.-19juin-19 Cours de Blue Solutions (€) 9_ACTIONNARIAT BLUE SOLUTIONS 17,6% 4,5% Bolloré Bolloré 77,9%Participations Public 6 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels SOMMAIRE COMPTES CONSOLIDÉS États financiers p. 8 Notes annexes aux états financiers p. 13 7 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels ÉTAT DU COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en milliers d'euros) Notes Juin 2019 Juin 2018 Décembre 2018 Chiffre d'affaires 5.1 - 5.2 - 15 405 20 848 38 209 Achats et charges externes 5.3 (16 975) (18 402) (34 602) Frais de personnel 5.3 (14 751) (16 482) (29 345) Amortissements et provisions 5.3 (10 702) (7 604) (16 415) Autres produits opérationnels 5.3 6 581 5 159 12 451 Autres charges opérationnelles 5.3 (129) (69) (692) Résultat opérationnel 5.3 (20 571) (16 550) (30 394) Coût net du financement 7.1 (425) (365) (662) Autres produits financiers 7.1 802 925 1 543 Autres charges financières 7.1 (893) (1 705) (3 260) Résultat financier 7.1 (516) (1 145) (2 378) Part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 7.4 67 99 93 Impôts sur les résultats 12 (42) (134) (690) Résultat net consolidé (21 062) (17 730) (33 369) Résultat net consolidé, part du Groupe (21 062) (17 730) (33 369) Intérêts minoritaires 0 0 0 RÉSULTAT PAR ACTION 9.2 (en euros) Juin 2019 Juin 2018 Décembre 2018 Résultat net part du Groupe - de base (0,72) (0,61) (1,14) - dilué (0,72) (0,61) (1,14) 8 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ (en milliers d'euros) Juin 2019 Juin 2018 Décembre 2018 Résultat net consolidé de la période (21 062) (17 730) (33 369) Variation des réserves de conversion des entités contrôlées (1) 512 (3) 799 Total des variations des éléments recyclables en résultat net 512 (3) 799 ultérieurement Pertes et gains actuariels comptabilisés en capitaux propres (111) (118) Total des variations des éléments non recyclables en résultat net (111) (118) ultérieurement RÉSULTAT GLOBAL (20 550) (17 844) (32 688) Dont : - part du Groupe (20 550) (17 844) (32 688) - part des minoritaires 0 0 0 dont impôt : - sur pertes et gains actuariels 0 0 0 Comprend notamment l'inscription des différences latentes de change sur le financement accordé par Blue Solutions à Blue Solutions Canada en Dollar canadien, pour respectivement 3 056 milliers d'euros au 30 juin 2019, contre (1 400) milliers d'euros au 30 juin 2018 et (2 184) milliers d'euros au 31 décembre 2018, ainsi que sur le financement accordé à Capacitor Sciences Inc. en Dollar US pour 92 milliers d'euros au 30 juin 2019 contre 648 milliers d'euros au 31 décembre 2018. 9 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels BILAN CONSOLIDÉ ACTIF (en milliers d'euros) Notes 30/06/2019 01/01/2019 (1) 31/12/2018 Goodwill 6.3 14 729 14 617 14 617 Immobilisations incorporelles 6.2 17 933 16 310 16 310 Immobilisations corporelles 6.1 84 884 89 809 84 583 Titres mis en équivalence 7.4 992 1 055 1 055 Autres actifs financiers non courants 751 18 18 Impôts différés 12.1 0 0 0 Autres actifs non courants 5.7.1 33 328 28 542 28 542 Actifs non courants 152 617 150 352 145 125 Stocks et en-cours 5.4 14 131 12 282 12 282 Clients et autres débiteurs 5.5 15 626 11 703 11 703 Impôts courants 228 259 259 Autres actifs financiers courants 9 4 4 Autres actifs courants 783 1 379 1 379 Trésorerie et équivalents de trésorerie 7.2 4 275 4 373 4 373 Actifs courants 35 052 30 001 30 001 TOTAL ACTIF 187 669 180 352 175 126 PASSIF Capital 145 815 145 815 145 815 Primes liées au capital 0 0 0 Réserves consolidées (79 308) (58 118) (58 118) Capitaux propres, part du Groupe 66 507 87 697 87 697 Intérêts minoritaires 0 0 0 Capitaux propres 9.1 66 507 87 697 87 697 Dettes financières non courantes 7.3 33 482 32 599 32 599 Provisions pour avantages au personnel 11 3 046 2 940 2 940 Autres provisions non courantes 10 0 0 0 Impôts différés 12.1 0 0 0 Autres passifs non courants 5.7.2 15 125 14 459 10 003 Passifs non courants 51 653 49 998 45 542 Dettes financières courantes 7.3 44 752 18 116 18 116 Provisions courantes 10 566 380 380 Fournisseurs et autres créditeurs 5.6 22 413 22 411 22 548 Impôts courants 0 0 0 Autres passifs courants 1 778 1 750 843 Passifs courants 69 509 42 657 41 888 TOTAL PASSIF 187 669 180 352 175 126 (1) Après impact IFRS 16 10 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019Comptes consolidés résumés semestriels VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE (en milliers d'euros) Juin 2019 Juin 2018 Décembre 2018 Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net part du Groupe (21 062) (17 730) (33 369) Part des intérêts minoritaires 0 0 0 Résultat net consolidé (21 062) (17 730) (33 369) Charges et produits sans effet sur la trésorerie : - élimination des amortissements et provisions 10 007 6 912 14 711 - autres produits et charges sans incidence de trésorerie ou non liés à l'activité (3) 803 1 809 Autres retraitements : - coût net du financement 425 365 662 - charges d'impôts 42 135 1 490 - coût financier IFRS 16 94 Impôts décaissés (11) (181) (403) Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement : (10 755) (4 073) 5 652 - dont stocks et en-cours (1 683) 2 989 (127) - dont dettes (365) 1 845 943 - dont créances (8 707) (8 907) 4 836 Flux nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles (21 262) (13 769) (9 448) Flux d'investissement Décaissements liés à des acquisitions : (1) - immobilisations corporelles (4 164) (2 276) (6 040) - immobilisations incorporelles (1 812) (321) (3 504) - titres et autres immobilisations financières (6) (2) (5) Encaissements liés à des cessions : - autres immobilisations financières 18 28 45 Incidence des variations de périmètre sur la trésorerie 0 0 521 Flux nets de trésorerie sur investissements (5 964) (2 571) (8 983) Flux de financement Décaissements : - remboursements de la dette de loyers (461) 0 0 Encaissements : - subventions d'investissements 1 035 0 1 267 Intérêts nets décaissés sur emprunts (163) (28) (64) Intérêts nets décaissés sur contrats IFRS 16 (79) 0 0 Flux nets de trésorerie sur opérations de financement 332 (28) 1 203 Incidence des variations de cours des devises 160 (24) (43) Variation de la trésorerie (26 734) (16 392) (17 271) Trésorerie à l'ouverture (2) (13 743) 3 528 3 528 Trésorerie à la clôture (2) (40 477) (12 864) (13 743) Les flux d'investissement sur 2019 et 2018 sont principalement composés des investissements de capacités destinés à soutenir le développement des usines en Bretagne et au Canada ainsi qu'aux investissements en nouvelle technologie de batterie IT3. Voir Note 7.2 - Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie nette. 11 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS Capitaux Pertes et propres, Nombre Réserves de gains part du Intérêts (en milliers d'euros) d'actions Capital conversion actuariels Réserves Groupe minoritaires Total Capitaux propres au 31 décembre 2017 28 838 316 144 192 (2 496) (598) (23 292) 117 806 0 117 806 Transactions avec les actionnaires 324 750 1 623 0 0 (1 409) 214 0 214 Augmentation de capital 324 750 1 623 (1 623) 0 0 0 Dividendes distribués 0 0 0 Paiements fondés sur des actions (1) 129 129 0 129 Variations de périmètre 0 0 0 Autres variations (2) 85 85 0 85 Eléments du résultat global (3) (111) (17 730) (17 844) 0 (17 844) Résultat de l'exercice (17 730) (17 730) 0 (17 730) Variation des éléments recyclables en résultat - Variation des réserves de conversion des entités (3) (3) 0 (3) contrôlées - Variation de juste valeur des instruments 0 0 0 financiers des entités contrôlées - Autres variations du résultat global 0 0 0 Variation des éléments non recyclables en résultat - Pertes et gains actuariels (111) (111) 0 (111) Capitaux propres au 30 juin 2018 29 163 066 145 815 (2 499) (709) (42 432) 100 176 0 100 176 Capitaux propres au 31 décembre 2017 28 838 316 144 192 (2 496) (598) (23 292) 117 806 0 117 806 Transactions avec les actionnaires 324 750 1 623 0 0 956 2 579 0 2 579 Augmentation de capital 324 750 1 623 (1 623) 0 0 0 Dividendes distribués 0 0 0 Paiements fondés sur des actions (1) 0 219 219 0 219 Variations de périmètre 0 0 0 Autres variations (2) 2 360 2 360 0 2 360 Eléments du résultat global 799 (118) (33 369) (32 688) 0 (32 688) Résultat de l'exercice (33 369) (33 369) 0 (33 369) Variation des éléments recyclables en résultat - Variation des réserves de conversion des entités 799 799 0 799 contrôlées - Variation de juste valeur des instruments 0 0 0 financiers des entités contrôlées - Autres variations du résultat global 0 0 0 Variation des éléments non recyclables en résultat - Pertes et gains actuariels (118) (118) 0 (118) Capitaux propres au 31 décembre 2018 29 163 066 145 815 (1 697) (716) (55 705) 87 697 0 87 697 Transactions avec les actionnaires 0 0 0 0 (640) (640) 0 (640) Augmentation de capital 0 0 0 Dividendes distribués 0 0 0 Paiements fondés sur des actions (1) 111 111 0 111 Variations de périmètre 0 0 0 Autres variations (2) (751) (751) 0 (751) Eléments du résultat global 512 0 (21 062) (20 550) 0 (20 550) Résultat de la période (21 062) (21 062) 0 (21 062) Variation des éléments recyclables en résultat - Variation des réserves de conversion des entités 512 512 0 512 contrôlées - Variation de juste valeur des instruments 0 0 0 financiers des entités contrôlées - Autres variations du résultat global 0 0 0 Variation des éléments non recyclables en résultat - Pertes et gains actuariels 0 0 0 CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2019 29 163 066 145 815 (1 185) (716) (77 406) 66 507 0 66 507 Paiement fondé sur des actions Bolloré SA - Voir Note 11.1 - Transactions dont le paiement est fondé sur des actions. Voir notes 7.3 - Endettement financier : correspond principalement à l'impact de désactualisation de la dette de retour à meilleure fortune. 12 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS Note 1 - Faits marquants ........................................................................................................................................ 14 Note 2 - Principes comptables généraux................................................................................................................ 14 2.1 - Évolutions normatives ....................................................................................................................................... 15 2.2 - Recours à des estimations ................................................................................................................................. 16 Note 3 - Comparabilité des comptes ...................................................................................................................... 16 Note 4 - Périmètre de consolidation....................................................................................................................... 16 4.1 - Principales variations de périmètre ..................................................................................................................... 16 4.2 - Engagements donnés et reçus au titre des opérations sur titres ............................................................................ 16 Note 5 - Données liées à l'activité .......................................................................................................................... 17 5.1 - Chiffre d'affaires............................................................................................................................................... 17 5.2 - Informations sur les secteurs opérationnels ........................................................................................................ 17 5.3 - Résultat opérationnel ........................................................................................................................................ 18 5.4 - Stocks et en-cours............................................................................................................................................ 18 5.5 - Clients et autres débiteurs................................................................................................................................. 18 5.6 - Fournisseurs et autres créditeurs ....................................................................................................................... 19 5.7 - Autres actifs et passifs ...................................................................................................................................... 19 5.8 - Engagements hors bilan au titre des activités opérationnelles............................................................................... 19 5.9 - Contrats de location ......................................................................................................................................... 19 Note 6 - Immobilisations corporelles et incorporelles........................................................................................... 21 6.1 - Immobilisations corporelles ............................................................................................................................... 21 6.2 - Immobilisations incorporelles............................................................................................................................. 21 6.3 - Goodwill .......................................................................................................................................................... 22 Note 7 - Structure financière et coûts financiers ................................................................................................... 22 7.1 - Résultat financier ............................................................................................................................................. 22 7.2 - Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie nette .................................................................................... 23 7.3 - Endettement financier....................................................................................................................................... 23 7.4 - Titres mis en équivalence.................................................................................................................................. 23 Note 8 - Informations relatives aux risques de marché et à la juste valeur des actifs et passifs financiers ....... 24 8.1 - Information sur les risques................................................................................................................................ 24 Note 9 - Capitaux propres et résultat par action ................................................................................................... 26 9.1 - Capitaux propres .............................................................................................................................................. 26 9.2 - Résultat par action ........................................................................................................................................... 26 Note 10 - Provisions ................................................................................................................................................ 26 Note 11 - Charges et avantages du personnel ....................................................................................................... 27 11.1 - Transactions dont le paiement est fondé sur des actions .................................................................................... 27 Note 12 - Impôts ..................................................................................................................................................... 27 12.1 - Charges d'impôt ............................................................................................................................................. 27 Note 13 - Transactions avec les parties liées ......................................................................................................... 27 Note 14 - Événements postérieurs à la clôture ...................................................................................................... 28 13 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels Blue Solutions est une société anonyme de droit français soumise à l'ensemble des textes applicables aux sociétés commerciales en France, et en particulier aux dispositions du Code de commerce. Son siège social est à Odet, 29 500 Ergué-Gabéric. La société est cotée à Paris. Le Groupe Blue Solutions est constitué de la société Blue Solutions et de ses filiales. Blue Solutions est consolidée dans les comptes de Bolloré et de Bolloré Participations. Les comptes intermédiaires ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration du 12 septembre 2019. Note 1 - Faits marquants Résultats du premier semestre 2019 Le chiffre d'affaires de 15,4 millions d'euros est en retrait de 26% par rapport au premier semestre 2018. Le chiffre d'affaires comprenait notamment sur 2018 une contribution accordée à Blue Solutions pour 6,3 millions d'euros dans le cadre d'un accord de collaboration signé entre Blue Solutions et conjointement Bluecar, Bluebus et Bluestorage, filiales de Bolloré utilisant les batteries Lithium Métal Polymère (LMP®). Ce contrat de coopération en matière de recherche et développement visait à renforcer le potentiel de développement des batteries et des différentes applications. La diminution du chiffre d'affaires liée à la fin du contrat de coopération précité est compensée en partie par une augmentation du volume de batteries vendues, 266 batteries vendues contre 232 au premier semestre 2018. Blue Solutions s'emploie désormais à répondre aux besoins de batteries pour le stationnaire et les bus électriques tout en améliorant la qualité du produit et en diminuant ses coûts de fabrication. Le résultat opérationnel recule de 4 millions d'euros en lien principalement avec la baisse du chiffre d'affaires et l'arrêt de l'activité Supercapacités. Partenariat entre Blue Solutions et Daimler Le 10 juillet 2018, Bolloré et Daimler ont annoncé avoir conclu un accord qui pourrait permettre d'équiper les bus E-Citaro produits par Daimler des batteries Lithium Métal Polymère (LMP®) de Blue Solutions. L'avancement du contrat, actuellement dans la phase validation des prototypes, est conforme aux attentes. Ce contrat, encore en phase préliminaire en 2018, n'avait pas eu d'impact significatif sur les comptes du Groupe. Note 2 - Principes comptables généraux Les principes et méthodes comptables retenus pour l'établissement des comptes consolidés semestriels résumés sont identiques ceux utilisés par le Groupe pour l'élaboration des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 établis conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté dans l'Union européenne et détaillés dans la note 2 - Principes comptables généraux des états financiers consolidés de l'exercice 2018 ; sous réserve des

éléments ci-dessous : application par le Groupe des normes comptables ou interprétations, présentées au paragraphe 2.1.1 - Normes IFRS, interprétations IFRIC ou amendements appliqués par le Groupe à compter du 1er janvier 2019 ;

application des spécificités de la norme IAS 34 "Information financière intermédiaire". Conformément à la norme IAS 34, ces états financiers n'incluent pas l'ensemble des notes requises dans les comptes annuels mais une sélection de notes explicatives. Ils doivent être lus en liaison avec les états financiers du Groupe au 31 décembre 2018. 14 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels 2.1 - Évolutions normatives 2.1.1 - Normes IFRS, interprétations IFRIC ou amendements appliqués par le Groupe à compter du 1er janvier 2019 Dates d'application selon l'Union européenne : Dates d'adoption par exercices ouverts à Normes, Amendements ou Interprétations l'Union européenne compter du Amendement à IFRS 9 « Clauses de remboursement anticipé prévoyant une compensation 22/03/2018 01/01/2019 négative » IFRS 16 « Locations » 31/10/2017 01/01/2019 Amendement à IAS 28 « Intérêts à long terme dans des entreprises associées et des 08/02/2019 01/01/2019 coentreprises » Améliorations des IFRS - cycle 2015-2017 14/03/2019 01/01/2019 Amendement à IAS 19 « Modification, réduction ou liquidation d'un régime » 13/03/2019 01/01/2019 Interprétation IFRIC 23 « Incertitude relative aux traitements fiscaux » 23/10/2018 01/01/2019 l'exception de la norme IFRS 16 et de l'interprétation IFRIC 23, l'impact des autres normes et interprétations applicables à compter du 1er janvier 2019 n'est pas significatif sur les comptes du Groupe. IFRS 16 - Contrats de location Le Groupe a opté pour une application de la norme IFRS 16 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, sans retraitement des périodes comparatives dans les états financiers. Les achats et ventes de droits d'accès et de droits d'utilisation de licences de propriété intellectuelle étant exclus du champ d'application de la norme IFRS 16, le principal sujet d'attention pour le Groupe Blue Solutions concerne la comptabilisation des contrats de locations immobilières pour lesquels le Groupe est preneur, qui aboutit notamment à l'enregistrement au bilan d'un montant de dettes locatives correspondant aux paiements de loyers futurs actualisés, ainsi qu'en contrepartie d'actifs au titre des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location. La détermination du montant des dettes locatives au 1er janvier 2019 a été réalisée par : L'analyse des contrats de location simple, dont les obligations contractuelles étaient jusqu'au 31 décembre 2018 présentées en engagements hors bilan (se reporter à la note 5.10 - Engagements de location de l'annexe aux états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 en page 89 du Document de Référence 2018) ;

L'appréciation de la durée de location correspondant au temps pour lequel le contrat de location est non résiliable, en tenant compte de toute option de renouvellement que le Groupe Blue Solutions a la certitude raisonnable d'exercer et de toute option de résiliation que le Groupe Blue Solutions a la certitude raisonnable de ne pas exercer. Le Groupe

Blue Solutions s'est en outre référé à la position indicative de l'ANC (Autorité des Normes Comptables) pour déterminer que la durée des contrats de location immobilière en France est généralement de 9 ans ;

Blue Solutions s'est en outre référé à la position indicative de l'ANC (Autorité des Normes Comptables) pour déterminer que la durée des contrats de location immobilière en France est généralement de 9 ans ; L'estimation du taux d'emprunt marginal au 1er janvier 2019 de chaque contrat, en tenant compte de leur durée de location résiduelle à cette date. La première application de la norme IFRS 16 s'est traduite par la comptabilisation au 1er janvier 2019 d'une dette locative de 5 363 milliers d'euros et d'un actif au titre des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location de 5 226 milliers d'euros, aucun impact n'a été comptabilisé dans les capitaux propres. Les principaux impacts au 1er janvier 2019 sont détaillés en note 5.9, étant précisé que : Le Groupe n'a pas eu recours à la possibilité offerte en date de transition par la norme IFRS 16 d'utiliser des connaissances acquises a posteriori ;

Le Groupe a utilisé les exemptions offertes par la norme concernant les contrats dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 12 mois et/ou dont la valeur à neuf de l'actif loué est de faible valeur. La dette locative est une dette opérationnelle courante ou non courante exclue du calcul de l'endettement financier net de Blue Solutions. Les dotations aux amortissements de l'actif au titre des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location sont incluses dans le résultat opérationnel. L'effet de désactualisation de la dette locative (charges d'intérêts sur dette de loyers) est inclus dans les autres charges financières. Par ailleurs, l'interprétation IFRIC 23 - Incertitude relative aux traitements fiscaux, adoptée par l'UE le 23 octobre 2018, est d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2019. Cette interprétation apporte des éclaircissements sur la détermination du résultat imposable (bénéfice ou perte fiscale), des bases fiscales, des pertes fiscales inutilisées, des crédits d'impôt non utilisés et des taux d'impôt, en cas d'incertitude relative à un traitement fiscal concernant l'impôt sur les résultats et à l'acceptabilité d'un tel traitement par les autorités fiscales. 15 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels 2.1.2 - Normes comptables ou interprétations que le Groupe appliquera dans le futur Il n'y a pas, à la date d'arrêté des comptes, de nouvelles normes adoptées par l'Union Européenne dont la première application est postérieure au 1er janvier 2019. L'IASB a publié des normes et des interprétations qui n'ont pas encore été adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2019 ; elles ne sont pas appliquées par le Groupe à cette date. Dates d'application selon l'IASB : Dates de publication par exercices ouverts à Normes, Amendements ou Interprétations l'IASB compter du Amendements aux références du cadre conceptuel dans les normes IFRS 29/03/2018 01/01/2020 Amendements à IFRS 3 « Définition d'une entreprise » 22/10/2018 01/01/2020 Amendements à IAS 1 et IAS 8 « Définition du terme significatif » 31/10/2018 01/01/2020 2.2 - Recours à des estimations La préparation des états financiers consolidés en conformité avec IAS 34 amène la Direction à recourir à des hypothèses et à des estimations dans la mise en œuvre des principes comptables pour valoriser des actifs et des passifs ainsi que des produits et des charges pour la période présentée. Note 3 - Comparabilité des comptes En l'absence de variations de périmètre et hormis les impacts liés à l'application de la norme IFRS 16, détaillés en Note 2, les comptes de l'exercice 2019 sont comparables à ceux de l'exercice 2018. Note 4 - Périmètre de consolidation - Principales variations de périmètre

4.1.1 - Premier semestre 2019 Néant

4.1.2 - Exercice 2018 Néant. - Engagements donnés et reçus au titre des opérations sur titres

4.2.1 - Engagements reçus Options sur le périmètre Blue Applications Le Groupe Blue Solutions est bénéficiaire de sept options d'achats sur chacune des sociétés de Blue Applications, initialement exerçables entre le 1erseptembre 2016 et le 30 juin 2018, qui ont fait l'objet d'avenants en date du 12 mai 2017 et sont venus reporter la fenêtre d'exercice entre le 1erjanvier 2020 et le 30 juin 2020 : Bluecar, Autolib' et Bluecarsharing (cette promesse ne peut être exercée que sur les trois sociétés ensemble) ; Bluebus ; Blueboat ; Bluetram ; Bluestorage ; Polyconseil ; IER. L'opportunité pour le Groupe Blue Solutions d'exercer ou non chacune de ces options sera évaluée par le Conseil d'administration de Blue Solutions. La demande par Blue Solutions de la désignation d'un expert indépendant ne pourra être effectuée qu'une seule fois, soit au cours du dernier trimestre 2019, soit au cours du 1ertrimestre 2020. 16 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels Note 5 - Données liées à l'activité 5.1 - Chiffre d'affaires (en milliers d'euros) Juin 2019 Juin 2018 Décembre 2018 Ventes de biens (1) 11 427 15 090 27 283 Prestations de services 2 533 4 337 7 129 Produits des activités annexes 1 445 1 421 3 797 Chiffres d'affaires 15 405 20 848 38 209 dont une prestation relative à un contrat de collaboration signé entre Blue Solutions et conjointement Bluecar, Bluebus et Bluestorage (entités sous contrôle commun de Bolloré SA) pour respectivement 6 250 milliers d'euros sur le premier semestre 2018 et 12 500 milliers d'euros pour l'exercice 2018. Ce contrat, destiné à soutenir les efforts de recherche et développement de Blue Solutions, pour un montant total de 25 millions d'euros sur 2 années, est constaté annuellement en chiffre d'affaires chez Blue Solutions au rythme des ventes de batteries. Le contrat a donc été intégralement soldé sur l'exercice 2018. 5.2 - Informations sur les secteurs opérationnels 5.2.1 - Informations par partenaires (en milliers d'euros) Juin 2019 CHIFFRE D'AFFAIRES (1) 15 405 - dont Bluecar 574 - dont Bluebus 9 024 - dont Bluestorage 2 651 - dont IER 126 - dont Bluetram 0 Juin 2018 Décembre 2018 20 848 38 209 4 508 8 204 11 349 18 735 4 138 9 274 0 140 56 102 (1) Chiffre d'affaires total avec des entités contrôlées du Groupe Bolloré, voir note 13 - Transactions avec les parties liées. 5.2.2 - Informations par zone géographique France (en milliers d'euros) et DOM-TOM Amériques Total En Juin 2019 Chiffre d'affaires 14 792 613 15 405 Immobilisations incorporelles 4 234 13 699 17 933 Immobilisations corporelles 65 036 19 848 84 884 Investissements corporels et incorporels 4 285 1 459 5 744 En Juin 2018 Chiffre d'affaires 19 728 1 120 20 848 Immobilisations incorporelles 370 12 982 13 352 Immobilisations corporelles 74 459 14 628 89 087 Investissements corporels et incorporels 705 1 792 2 497 En Décembre 2018 Chiffre d'affaires 35 930 2 279 38 209 Immobilisations incorporelles 2 776 13 534 16 310 Immobilisations corporelles 69 518 15 065 84 583 Investissements corporels et incorporels 4 337 4 992 9 329 Le chiffre d'affaires par zone géographique présente la répartition des produits en fonction du pays où la vente est réalisée. 17 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels 5.3 - Résultat opérationnel (en milliers d'euros) Juin 2019 Juin 2018 Décembre 2018 Chiffre d'affaires (1) 15 405 20 848 38 209 Achats et charges externes : (16 975) (18 402) (34 602) - Achats et charges externes (16 515) (17 414) (32 472) - Locations et charges locatives (460) (988) (2 130) Frais de personnel (14 751) (16 482) (29 345) Dotations aux amortissements et aux provisions (10 702) (7 604) (16 415) Autres produits opérationnels (*) 6 581 5 159 12 451 Autres charges opérationnelles (*) (129) (69) (692) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (20 571) (16 550) (30 394) (1) La variation du chiffre d'affaires est présentée par zone géographique dans la Note 5.2.2 - Informations par zone géographique. (*) Détails des autres produits et charges opérationnels Juin 2019 Juin 2018 Produits Charges Produits Charges (en milliers d'euros) Total opérationnels opérationnelles Total opérationnels opérationnelles Pertes et gains de change (45) 58 (103) 34 83 (49) Crédit d'impôt recherche 5 028 5 028 0 4 699 4 699 0 Autres 1 469 1 495 (26) 357 377 (20) AUTRES PRODUITS ET CHARGES 6 452 6 581 (129) 5 090 5 159 (69) OPÉRATIONNELS Décembre 2018 Produits Charges (en milliers d'euros) Total opérationnels opérationnelles Pertes et gains de change (9) 136 (145) Crédit d'impôt recherche 10 045 10 045 0 Autres 1 723 2 270 (547) AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS 11 759 12 451 (692) 5.4 - Stocks et en-cours Au 30/06/2019 Au 31/12/2018 (en milliers d'euros) Valeur brute Provisions Valeur nette Valeur brute Provisions Valeur nette Matières premières, fournitures et autres 11 344 (2 983) 8 361 11 236 (2 336) 8 900 Produits en-cours, intermédiaires et finis 5 770 0 5 770 3 382 0 3 382 Marchandises 62 (62) 0 174 (174) 0 TOTAL 17 176 (3 045) 14 131 14 792 (2 510) 12 282 5.5 - Clients et autres débiteurs Au 30/06/2019 Au 31/12/2018 (en milliers d'euros) Valeur brute Provisions Valeur nette Valeur brute Provisions Valeur nette Clients et comptes rattachés 4 388 0 4 388 879 0 879 Créances sociales et fiscales d'exploitation (1) 11 082 0 11 082 10 785 0 10 785 Autres créances d'exploitation 156 0 156 40 0 40 TOTAL 15 626 0 15 626 11 703 0 11 703 dont 7,6 millions d'euros au 30 juin 2019 relatifs aux créances de crédit d'impôt recherche de Blue Solutions de 2015 et recouvrables dans les six mois à venir (7,6 millions relatifs à l'exercice 2015 au 31 décembre 2018). 18 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019Comptes consolidés résumés semestriels 5.6 - Fournisseurs et autres créditeurs Au (en milliers d'euros) 01/01/2019 Variations de Variations Variations de Autres Au (1) périmètre nettes change mouvements 30/06/2019 Dettes fournisseurs 6 592 0 (270) 104 1 6 427 Dettes sociales et fiscales d'exploitation 8 342 0 145 32 0 8 519 Autres dettes d'exploitation 7 477 0 (269) 307 (47) 7 468 TOTAL 22 411 0 (394) 443 (46) 22 413 (1) Après impact IFRS 16 5.7 - Autres actifs et passifs5.7.1 - Autres actifs non courants Au 30/06/2019 Au 31/12/2018 (en milliers d'euros) Valeur brute Provisions Valeur nette Valeur brute Provisions Valeur nette Crédits d'impôt recherche et compétitivité emploi 33 328 0 33 328 28 542 0 28 542 TOTAL 33 328 0 33 328 28 542 0 28 542 Comprend les créances de crédit d'impôt recherche de Blue Solutions au titre des exercices 2016 à 2019 dont Blue Solutions s'attend à recouvrer 8,3 millions d'euros en 2020, 9,5 millions d'euros en 2021, 9,5 M€ en 2022 et 4,8 M€ en 2023 au plus tard. 5.7.2 - Autres passifs non courants Au 01/01/2019 Variations Variations Variations Autres Au (en milliers d'euros) (1) de périmètre nettes de change mouvements 30/06/2019 Engagements d'achat et compléments de prix (2) 9 078 0 (113) 433 48 9 446 Dette de loyers à plus d'un an (3) 4 456 0 0 31 (478) 4 009 Autres passifs non courants (4) 925 0 694 53 (2) 1 670 TOTAL 14 459 0 581 517 (432) 15 125 Impact après IFRS 16 Complément de prix de Capacitor Sciences Inc., chez Blue Solutions Canada dont la variation correspond à la capitalisation des intérêts financiers et la revalorisation de la dette en dollar US. Les autres mouvements correspondent au reclassement en part courante.

Lors de l'acquisition en 2016, la prise de contrôle a été traitée selon les dispositions de la norme IFRS 3R et les compléments de prix prévus lors de cette acquisition ont donc été évalués à la juste valeur et pris en compte dans le calcul du goodwill . La probabilité du versement des compléments de prix a été évaluée par le management ainsi que l'échéance probable de versement. Sans remettre en cause l'évaluation de ceux-ci, l'échéance de versement du premier complément a été reportée d'une année au cours de l'exercice 2018. Le complément de prix global au 30 juin 2019 s'élève à 16 253 milliers d'euros, dont 6 807 milliers d'euros sont inscrits en autres dettes d'exploitation (voir Note 5.7 - Fournisseurs et autres créditeurs). Les autres mouvements sont constitués des mouvements de première application de la norme IFRS 16 Comprend les subventions d'investissement - part à plus d'un an. 5.8 - Engagements hors bilan au titre des activités opérationnelles La présente note se lit en complément des informations relatives aux engagements donnés et reçus au 31 décembre 2018, tels que décrits dans la note 5.9 « Engagements hors bilan au titre des activités opérationnelles » de l'annexe aux comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018. En dehors de l'inscription au bilan des engagements liés aux contrats de location dont le détail se trouve dans la note ci-après, il n'y a pas eu de variation significative dans la nature des engagements hors bilan au titre des activités opérationnelles donnés et reçus depuis le 31 décembre 2018. 5.9 - Contrats de location A compter du 1er janvier 2019, le Groupe applique la nouvelle norme comptable IFRS 16 - Contrats de location. Conformément aux dispositions de la norme, l'incidence du changement de norme a été comptabilisée dans le bilan d'ouverture au 1er janvier 2019. En outre, le Groupe a appliqué ce changement de norme au bilan, au compte de résultat et au tableau des flux de trésorerie du premier semestre 2019. Pour une information détaillée, se reporter à la note 2.1 Principes comptables. 5.9.1 - Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location Au 30 juin 2019, le montant des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location s'établit à 4 750 milliers d'euros (5 226 milliers d'euros au 1er janvier 2019) après déduction des amortissements cumulés et pertes de valeurs pour 509 milliers d'euros au 30 juin 2019. Ces droits d'utilisation concernent les contrats de location immobilière. 19 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels 30/06/2019 01/01/2019 Amortissements et Amortissements et (en milliers d'euros) Valeur brute dépréciations Valeur nette Valeur brute dépréciations Valeur nette Droit d'utilisation des actifs incorporels 0 0 0 0 0 0 Droit d'utilisation des actifs corporels 5 258 (509) 4 750 5 226 0 5 226 Total 5 258 (509) 4 750 5 226 0 5 226 Variation des droits d'utilisation Au Acquisitions Cessions Dotations Variations Variations Autres Au de Valeurs nettes 01/01/2019 brutes VNC nettes de change mouvements 30/06/2019 périmètre (en millions d'euros) Droit d'utilisation des actifs incorporels 0,0 0 0 0 0 0 0 0 Droit d'utilisation des actifs corporels 5 226 0 0 (513) 0 36 0 4 750 Valeurs nettes 5 226 0 0 (513) 0 36 0 4 750 5.9.2 - Dettes locatives Réconciliation entre les locations non enregistrées au bilan au 31 décembre 2018 et les dettes locatives au 1erjanvier 2019 (en millions d'euros) Locations non enregistrées au bilan au 31 décembre 2018 (1) 5 887 Autres (3) Loyers non actualisés au 1er janvier 2019 5 884 Effet d'actualisation (521) Total des dettes locatives au 1er janvier 2019 5 363 Se reporter a la note 5.10 - Engagements de location de l'annexe aux états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 - pages 89 du Document de référence 2018. Maturité des dettes locatives La maturité des dettes locatives est fondée sur des hypothèses prises dans le cadre de la première application de la norme IFRS 16. Au 1er janvier 2019, le taux d'emprunt marginal moyen pondéré des dettes locatives s'établit à 5,05%. Ces dettes locatives sont relatives à des contrats de location de biens immobiliers, principalement aux Etats-Unis. Au 1erjanvier 2019 Total Moins d'un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans (en millions d'euros) Dette relative à des locations d'actifs incorporels 0 0 0 0 Dette relative à des locations d'actifs corporels 5 363 907 4 255 201 Total dette de loyers 5 363 907 4 255 201 Au 30 juin 2019 Total Moins d'un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans (en millions d'euros) Dette relative à des locations d'actifs incorporels 0 0 0 0 Dette relative à des locations d'actifs corporels 4 953 945 4 009 0 Total dette de loyers 4 953 945 3 009 0 5.9.3 - Charges sur dette de loyer La charge sur obligation locative enregistrée au compte de résultat s'élève à 606 milliers d'euros au premier semestre 2019. 20 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels Note 6 - Immobilisations corporelles et incorporelles 6.1 - Immobilisations corporelles Au 30/06/2019 Au 01/01/2019 (1) Amortissements Amortissements et (en milliers d'euros) Valeur brute et dépréciations Valeur nette Valeur brute dépréciations Valeur nette Terrains et agencements 4 634 (1 261) 3 373 4 589 (1 186) 3 404 Constructions et aménagements 71 791 (37 635) 34 156 71 442 (35 240) 36 202 Installations techniques, matériels 126 112 (88 914) 37 198 106 626 (81 434) 25 192 Droits d'utilisation des actifs corporels (2) 5 258 (509) 4 750 5 226 0 5 226 Autres 9 910 (4 502) 5 408 23 911 (4 125) 19 786 TOTAL 217 705 (132 821) 84 884 211 794 (121 985) 89 809 Après impact IFRS 16 Voir note 5.9.1 - Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location Évolution de la position nette au premier semestre 2019 Valeurs nettes Au Autres 01/01/2019 Acquisitions Cessions Dotations Variations de Variations de mouvements Au (en milliers d'euros) (1) brutes VNC nettes périmètre change (4) 30/06/2019 Terrains et agencements 3 404 0 0 (75) 0 44 0 3 373 Constructions et aménagements 36 202 0 0 (2 323) 0 273 4 34 156 Installations techniques, 25 192 221 0 (6 466) 0 261 17 990 37 198 matériels Droits d'utilisation de actifs 5 226 0 0 (512) 0 36 0 4 750 corporels (2) Autres (3) 19 785 3 711 0 (168) 0 74 (17 994) 5 408 VALEURS NETTES 89 809 3 932 0 (9 544) 0 688 0 84 884 Après impact IFRS 16. Voir note 5.9.1 - Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location. Dont immobilisations en cours. Correspond à l'augmentation de capacités pour la batterie IT3. Les investissements sont détaillés par zone géographique dans la note 5.2.2 - Informations par zone géographique. 6.2 - Immobilisations incorporelles Au 30/06/2019 Au 31/12/2018 Amortissements Amortissements et (en milliers d'euros) Valeur brute et dépréciations Valeur nette Valeur brute dépréciations Valeur nette Droits d'exploitation, brevets, frais de 8 772 (6 632) 2 140 8 555 (6 129) 2 426 développement Autres (1) 15 883 (90) 15 793 13 971 (87) 13 884 TOTAL 24 655 (6 722) 17 933 22 526 (6 216) 16 310 (1) dont 11 384 milliers d'euros relatifs à l'affectation du goodwillde Capacitor Sciences Inc. à un actif de recherche et développement sur l'exercice 2017. Évolution de la position nette au premier semestre 2019 Valeurs nettes Acquisitions Cessions Dotations Variations de Variations de Autres Au (en milliers d'euros) Au 31/12/2018 brutes VNC nettes périmètre change mouvements 30/06/2019 Droits d'exploitation, brevets, frais de développement 2 426 0 0 (395) 0 108 1 2 140 Autres 13 884 1 812 0 (3) 0 101 (1) 15 793 VALEURS NETTES 16 310 1 812 0 (398) 0 209 0 17 933 21 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019Comptes consolidés résumés semestriels 6.3 - Goodwill 6.3.1 - Évolution des Goodwill (en milliers d'euros) Au 31 décembre 2018 14 617 Variation de change 112 AU 30 JUIN 2019 14 729 Le goodwill relatif à Capacitor Sciences s'élève à 14 165 milliers d'euros. Conformément à la norme IAS 36 « Dépréciation d'actifs », les goodwillfont l'objet chaque année de tests de perte de valeur et dès lors qu'il existe une indication objective de dépréciation. Aucun indice de perte de valeur n'ayant été constaté au 30 juin 2019, aucun test de dépréciation n'a été effectué à cette date. Note 7 - Structure financière et coûts financiers 7.1 - Résultat financier (en milliers d'euros) Juin 2019 Juin 2018 Décembre 2018 Coût net du financement (425) (365) (662) - Charges d'intérêts (428) (365) (663) - Revenus des créances financières 3 0 1 Autres produits financiers (*) 802 925 1 543 Autres charges financières (*) (893) (1 705) (3 260) RÉSULTAT FINANCIER (516) (1 145) (2 378) (*) Détails des autres produits et charges financiers : Juin 2019 Juin 2018 Total Produits Charges Total Produits Charges (en milliers d'euros) financiers financières financiers financières Effet des variations de périmètre de 0 0 0 0 0 0 consolidation Variations des provisions financières 24 46 (22) (19) 0 (19) Autres (1) (115) 756 (871) (761) 925 (1 686) AUTRES PRODUITS ET CHARGES (91) 802 (893) (780) 925 (1 705) FINANCIERS Comprend essentiellement le change latent et la charge de désactualisation du complément de prix relatif à l'acquisition de Capacitor Sciences Inc., pour respectivement 653 milliers d'euros et (540) milliers d'euros, contre (804) milliers d'euros et (485) milliers d'euros au 30 juin 2018. En juin 2018, comprenait également les pertes et gains de change relatifs au financement accordé par Blue Solutions à Blue Solutions Canada en dollars US pour le financement de Capacitor Sciences Inc. avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Ces éléments sont inscrits en autres éléments du résultat global à compter du 1er janvier 2018, conformément à IAS 21. Voir notes 5.7.2 - Autres passifs non courants, 5.6 - Fournisseurs et autres créditeurs et 8.1 - Informations sur les risques. Décembre 2018 (en milliers d'euros) Total Produits Charges financiers financières Effet des variations de périmètre de consolidation (20) 0 (20) Variations des provisions financières 12 97 (85) Autres (1) (1 709) 1 446 (3 155) AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS (1 717) 1 543 (3 260) Comprend essentiellement le change latent et la charge de désactualisation du complément de prix relatif à l'acquisition de Capacitor Sciences Inc., pour respectivement (1 255) milliers d'euros et (576) milliers d'euros. 22 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels 7.2 - Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie nette Au 30/06/2019 Au 31/12/2018 (en milliers d'euros) Valeur brute Provisions Valeur nette Valeur brute Provisions Valeur nette Disponibilités 4 275 0 4 275 4 373 0 4 373 Conventions de trésorerie - actif (1) 0 0 0 0 0 0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 275 0 4 275 4 373 0 4 373 Convention de trésorerie - passif (1) (44 744) 0 (44 744) (18 099) 0 (18 099) Concours bancaires courants (8) 0 (8) (17) 0 (17) TRÉSORERIE NETTE (40 477) 0 (40 477) (13 743) 0 (13 743) (1) Convention de trésorerie avec Bolloré SA. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont classés au niveau 1 de la hiérarchie de juste valeur de la norme IFRS 13 (comme au 31 décembre 2018). 7.3 - Endettement financier Au dont non dont non (en milliers d'euros) 30/06/2019 dont courant courant Au 31/12/2018 dont courant courant Emprunts auprès des établissements de crédit 0 0 0 0 0 0 Autres emprunts et dettes assimilées (1) 78 234 44 752 33 482 50 715 18 116 32 599 ENDETTEMENT FINANCIER BRUT 78 234 44 752 33 482 50 715 18 116 32 599 Trésorerie et équivalents de trésorerie (2) (4 275) (4 275) 0 (4 373) (4 373) 0 ENDETTEMENT FINANCIER NET 73 959 40 477 33 482 46 342 13 743 32 599 Dette sur la clause de retour à meilleure fortune pour 33,5 millions d'euros (voir ci-après) et convention de trésorerie avec Bolloré SA pour 44,7 millions d'euros. Voir Note 7.2 - Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie nette. Disponibilités au 30 juin 2019. Principales caractéristiques des éléments de l'endettement financier Passifs au coût amorti Autres emprunts et dettes assimilées (en milliers d'euros) Au 30/06/2019 Au 31/12/2018 Convention de trésorerie passive et trésorerie passive 44 752 18 116 Autres emprunts et dettes assimilées (*) 33 482 32 599 *Correspond à la prise en compte de la dette liée à la clause de retour à meilleure fortune envers Bolloré relative à l'abandon de créance accordé en 2009 pour un montant de 33,5 millions d'euros au 30 juin 2019 contre 32,6 millions d'euros au 31 décembre 2018 : La société Blue Solutions est engagée à rembourser un montant de 37,2 millions d'euros à Bolloré SA, montant correspondant à la créance abandonnée en 2009 de 37,5 millions d'euros, diminuée du remboursement octroyé en 2017 de 0,3 million d'euros, par versement du tiers du résultat courant positif avant impôt de la société, plafonné au montant du résultat comptable, jusqu'à extinction de la dette. La dette comptabilisée dans les comptes correspond à la valeur présente de l'engagement et est estimée sur la base des prévisions de résultats futurs disponibles aux dates de production des états financiers pour Blue Solutions. La charge d'intérêt représentative du passage du temps ((0,3) million d'euros au 30 juin 2019 contre (0,3) million d'euros au 30 juin 2018 et (0,6) million d'euros au 31 décembre 2018) est comptabilisée dans le coût net du financement sur la base d'un taux d'intérêt effectif correspondant au taux de financement moyen du prêteur. Ces intérêts ne donnent toutefois pas lieu à décaissement. Les variations ultérieures (hors effet d'actualisation) de cette dette, résultant d'une transaction avec les actionnaires, ont été comptabilisées dans les capitaux propres pour (0,6) million d'euros au 30 juin 2019 et 2,4 millions d'euros au 31 décembre 2018. Les décaissements relatifs au remboursement de la dette sont comptabilisés en diminution de la dette par imputation sur le compte courant avec Bolloré SA. 7.4 - Titres mis en équivalence (en milliers d'euros) Au 31 décembre 2018 1 055 Variation du périmètre de consolidation (130) Quote-part de résultat 67 AU 30 JUIN 2019 992 23 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels Valeur consolidée des sociétés mises en équivalence Au 30/06/2019 Au 31/12/2018 Quote part de Valeur de mise en Valeur de mise en (en milliers d'euros) Résultat équivalence Quote part de Résultat équivalence Cirtem (1) 67 992 93 1 055 TOTAL 67 992 93 1 055 (1) La société est détenue à 24,99% par Blue Solutions SA au 30 juin 2019 et au 31 décembre 2018. Note 8 - Informations relatives aux risques de marché et à la juste valeur des actifs et passifs financiers 8.1 - Information sur les risques Cette présente note est une actualisation des informations fournies dans la note 8 de l'annexe aux comptes consolidés incluse dans le document de référence 2018 du Groupe. Principaux risques financiers concernant le groupe Risque de liquidité Au 30 juin 2019, son endettement financier net s'élève à 73,9 millions d'euros (46,3 millions d'euros au 31 décembre 2018). Il comprend 44,8 millions d'euros au titre de la convention de trésorerie avec Bolloré SA (18,1 millions d'euros au 31 décembre 2018), des disponibilités nettes de (4,4) millions d'euros (disponibilités nettes de (4,3) millions d'euros au 31 décembre 2018)) et 33,5 millions d'euros au titre de la dette liée à la clause de retour à meilleure fortune vis-à-vis de Bolloré SA (32,6 millions d'euros au 31 décembre 2018). La société Blue Solutions est engagée à rembourser un montant de 37,2 millions d'euros à Bolloré SA, montant correspondant la créance abandonnée en 2009, diminué du remboursement déjà effectué de 0,3 millions d'euros, par versement du tiers du résultat courant positif avant impôt de la société, plafonné au montant du résultat comptable, jusqu'à extinction de la dette. La dette comptabilisée dans les comptes (33,5 millions d'euros au 30 juin 2019) correspond à la valeur présente de l'engagement et est estimée sur la base des prévisions de résultats futurs disponibles aux dates de production des états financiers pour Blue Solutions. Une charge d'intérêt représentative du passage du temps est comptabilisée dans le coût net du financement sur la base d'un taux d'intérêt effectif correspondant au taux de financement moyen du prêteur. Ces intérêts ne donnent toutefois pas lieu à décaissement. Le Groupe Blue Solutions dispose d'une convention de trésorerie, que le Groupe Bolloré s'est engagé à maintenir jusqu'au 30 juin 2020, qui peut le cas échéant couvrir ses besoins de liquidité. Le Groupe estime que le Groupe Bolloré dispose des liquidités suffisantes pour assurer son financement dans les années à venir. Les risques financiers relatifs au Groupe Bolloré sont présentés dans le document de référence 2019 de ce Groupe. Risque de taux Au 30 juin 2019, le Groupe fait apparaître un endettement net à taux variable de 73,9 millions d'euros, contre 46,3 millions d'euros au 31 décembre 2018. La convention de trésorerie avec Bolloré SA présente une position passive nette de 44,8 millions d'euros au 30 juin 2019 contre une position passive nette de 18,1 millions d'euros au 31 décembre 2018. Cette convention de trésorerie porte intérêt au taux EONIA moyen trimestriel +1,00% pour les avances consenties par Bolloré SA et à EONIA trimestriel +0,50% pour les avances consenties à Bolloré SA, sachant que dans les deux cas, en cas de taux EONIA trimestriel négatif, celui-ci sera réputé être égal à 0%. Les charges d'intérêt relatives à la dette liée à la clause de retour à meilleure fortune se sont élevées à (0,3) million d'euros sur la base d'un taux d'intérêt de 1,60% au 30 juin 2019 ((0,6) million d'euros sur la base d'un taux d'intérêt de 1,87% au 31 décembre 2018). La sensibilité de la dette à une variation de taux de +1% est la suivante : l'impact annuel sur les frais financiers serait de (0,2) million d'euros au 30 juin 2019, contre (0,3) million d'euros au 31 décembre 2018. Le Groupe Blue Solutions n'utilise pas d'instruments financiers dérivés de couverture de taux au 30 juin 2019 et n'en utilisait pas au 31 décembre 2018. Risque de devise Le chiffre d'affaires du Groupe lié aux ventes de batteries est réalisé en euros. En conséquence, le chiffre d'affaires sur les périodes présentées a été réalisé à plus de 99% en euros. En conséquence, la société considère ne pas être exposée de manière significative au change de par son chiffre d'affaires. Blue Solutions réalise toutefois certaines opérations en devises : les achats intragroupes de batteries et la majorité des coûts de production du site canadien sont réalisés en dollars canadiens ; certains achats de composants auprès de fournisseurs extérieurs sont réalisés en dollars US. La société considère que les impacts liés aux devises restent toutefois limités dans leur ensemble sur le résultat opérationnel du Groupe et ne font l'objet d'aucune couverture. 24 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels Le résultat opérationnel du Groupe n'est pas exposé de façon significative au risque de change. Les pertes et gains de change nets totaux liés aux flux opérationnels en devises se sont élevés pour le Groupe à (45) milliers d'euros au 30 juin 2019, à 34 milliers d'euros au 30 juin 2018 et à (9) milliers d'euros au 31 décembre 2018. En 2019 et 2018, le financement de Blue Solutions Canada est assuré par Blue Solutions en partie en dollars canadiens. Les pertes et gains de change latents résultant de la conversion de ce financement à court terme pour la contrevaleur euros de la devise sont comptabilisés en autres éléments du résultat global, en application de la norme IAS 21. Le financement de Blue Solutions Canada est également assuré par Blue Solutions en dollars US pour lui permettre de financer sa propre filiale Capacitor Sciences Inc. en dollars US. Les pertes et gains de change latent résultant de la conversion de ce financement étaient comptabilisée en résultat financier à chaque clôture jusqu'au 31 Décembre 2017. A compter du 1erjanvier 2018, au regard des perspectives de remboursement à moyen terme du financement octroyé par Blue Solutions à Capacitor Sciences Inc. par le biais de Blue Solutions Canada, les impacts nets de change latent sur ce financement en dollars US sont désormais inscrits en autres impacts du résultat global, en application de la norme IAS 21. Les impacts nets de change latent sur le financement en dollars canadiens de Blue Solutions envers Blue Solutions Canada inscrits en autres éléments du résultat global, se sont élevés à 3 056 milliers d'euros au 30 juin 2019, à (1 400) milliers d'euros au 30 juin 2018 et à (2 184) milliers d'euros au 31 décembre 2018. Les impacts nets de change latent sur le financement en dollars US par Blue Solutions envers Blue Solutions Canada inscrits en autres éléments du résultat global se sont élevés à 92 milliers d'euros au 30 juin 2019 et à 648 milliers d'euros au 31 décembre 2018. Les impacts nets de change financiers inscrits en résultat se sont élevés respectivement à 502 milliers d'euros et à (281) milliers d'euros pour les périodes closes au 30 juin 2019 et au 30 juin 2018. Ces impacts concernent notamment le change sur la dette sur complément de prix portée par Blue Solutions Canada en dollars US pour 653 milliers d'euros. Les impacts d'une variation de 1% du dollar américain sur la conversion des données du Groupe sont les suivants : (En milliers d'euros) Au 30/06/2019 Au 30/06/2018 Au 31/12/2018 Chiffre d'affaires 0 0 0 Résultat opérationnel (33) (34) (91) Résultat financier (154) (52) (145) Résultat net (187) (86) (238) Capitaux propres 74 68 7 Les impacts d'une variation de 1% du dollar canadien sur la conversion des données du Groupe sont les suivants : (En milliers d'euros) Au 30/06/2019 Au 30/06/2018 Au 31/12/2018 Chiffre d'affaires 6 11 23 Résultat opérationnel (74) (84) (173) Résultat financier 1 (12) (17) Résultat net (73) (90) (192) Capitaux propres (1) 12 (90) Risque de crédit et/ou de contrepartie Blue Solutions estime ne pas être exposé au risque de contrepartie, plus de 99% de son chiffre d'affaires étant réalisé avec les sociétés du groupe Bolloré. Risque sur actions Blue Solutions ne détient pas de participations autres que celles détenues dans Blue Solutions Canada, Capacitor Sciences et Cirtem. Elle estime en conséquence ne pas être sujette au risque de variation du marché des actions. 25 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels Risque sur matières premières Compte tenu de la part que représente chacun des matières premières et composants individuellement dans ses charges opérationnelles, Blue Solutions n'a pas mis en place de mesures de ce risque, ni de mesures de couverture de ce risque. Note 9 - Capitaux propres et résultat par action 9.1 - Capitaux propres 9.1.1 - Évolution du capital Au 30 juin 2019, le capital social de Blue Solutions SA s'élève à 145 815 330 euros, divisé en 29 163 066 actions ordinaires d'un nominal de 5 euros chacune et entièrement libérées. Les événements affectant ou pouvant affecter le capital social de Blue Solutions sont soumis à l'accord de l'Assemblée générale des actionnaires. - Dividendes distribués par la société mère La société mère n'a pas versé de dividende sur l'exercice. - Autre information Suite à l'OPA (Offre Publique d'Achat) simplifiée visant les actions de Blue Solutions réalisée en juillet 2017, le Groupe Bolloré s'est engagé à lancer au cours du premier semestre 2020, une offre d'achat à 17 euros sur les actions Blue Solutions. Les modalités de cet engagement sont détaillées à la section 1.3.1 de la note d'information de Bolloré SA ayant reçu le visa n°17- 326 de l'AMF en date du 4 juillet 2017. 9.2 - Résultat par action Le tableau ci-dessous fournit le détail des éléments utilisés pour calculer les résultats par action de base et dilué présentés au pied du compte de résultat. (en milliers d'euros) Juin 2019 Juin 2018 Décembre 2018 Résultat net part du Groupe, utilisé pour le calcul du résultat par action - de (21 062) (17 730) (33 369) base Résultat net part du Groupe, utilisé pour le calcul du résultat par action - dilué (21 062) (17 730) (33 369) Nombre de titres émis 29 163 066 29 163 066 29 163 066 Nombre de titres en circulation 29 163 066 29 163 066 29 163 066 Nombre de titres émis et potentiels 29 163 066 29 163 066 29 163 066 Nombre moyen pondéré de titres en circulation - de base 29 163 066 29 142 074 29 152 656 Nombre moyen pondéré de titres en circulation et potentiels - après 29 163 066 29 142 074 29 152 656 dilution Note 10 - Provisions Au dont non dont non (en milliers d'euros) 30/06/2019 dont courant courant Au 31/12/2018 dont courant courant Provisions pour litiges 525 525 0 339 339 0 Provisions pour garantie 41 41 0 41 41 0 Provisions pour risques et charges 566 566 0 380 380 0 Engagements envers le personnel 3 046 0 3 046 2 940 0 2 940 PROVISIONS 3 612 566 3 046 3 320 380 2 940 Détail des variations de la période Diminutions Au avec Variations de Autres Variations de Au (en milliers d'euros) 31/12/2018 Augmentations utilisation sans utilisation périmètre mouvements change 30/06/2019 Provisions pour litiges 339 177 0 0 0 0 9 525 Provisions pour garantie 41 0 0 0 0 0 0 41 Engagements envers le personnel (1) 2 940 122 0 (16) 0 0 0 3 046 TOTAL 3 320 299 0 (16) 0 (144) 9 3 612 (1) Les engagements envers le personnel ont été mis à jour au 30 juin 2019 par extrapolation des calculs au 31 décembre 2018. 26 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels Note 11 - Charges et avantages du personnel 11.1 - Transactions dont le paiement est fondé sur des actions Plans d'attribution d'actions gratuites de Bolloré SA Le Groupe Bolloré a accordé des actions gratuites Bolloré SA à des salariés du Groupe. La réalisation de ces opérations s'est effectuée dans les conditions prévues par l'Assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2016. Les modalités de ces plans ont été arrêtées par les Conseils d'administration de Bolloré du 1erseptembre 2016, du 23 mars 2017, du 22 mars 2018 et du 14 mars 2019. Une partie de ces actions a été accordée à des salariés du Groupe Blue Solutions (64 000 actions pour le plan arrêté par le Conseil d'administration du 1erseptembre 2016, portant sur 4 131 200 actions Bolloré SA, 70 000 actions pour le plan arrêté par le Conseil d'administration du 23 mars 2017, portant sur 1 610 000 actions Bolloré SA, 30 000 actions pour le plan arrêté par le Conseil d'administration du 22 mars 2018, portant sur 1 238 000 actions Bolloré SA et 60 000 actions pour le plan arrêté par le Conseil d'administration du 14 mars 2019, portant sur 3 017 500 actions Bolloré SA). Le Groupe Blue Solutions a appliqué la norme IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions » à ces plans d'attributions d'actions gratuites de la société mère (IFRS2-B53). L'obligation de fournir les instruments de capitaux propres incombant à Bolloré SA, le Groupe Blue Solutions a comptabilisé la charge correspondant aux services reçus de ses salariés conformément aux dispositions de la norme IFRS2.10 relatives à l'évaluation des transactions réglées en instruments de capitaux propres et a comptabilisé en contrepartie une augmentation des capitaux propres au titre de la contribution de Bolloré SA. La fraction de cette juste valeur, pour l'ensemble des plans accordés portant sur des actions Bolloré SA, représentative des services rendus à Blue Solutions constatée en résultat sur la ligne « Frais de personnel » avec contrepartie en capitaux propres s'élève à (111) milliers d'euros au 30 juin 2019 et à (89) milliers d'euros au 30 juin 2018. Note 12 - Impôts 12.1 - Charges d'impôt 12.1.1 - Analyse de la charge d'impôt (en milliers d'euros) Juin 2019 Juin 2018 Décembre 2018 (Dotation) reprise provisions pour impôt (1) 0 0 799 Autres impôts (2) 0 0 (1 208) CVAE (42) (134) (282) TOTAL (42) (134) (690) Au 31 décembre 2018, correspond au débouclement du contrôle fiscal : 799 milliers d'euros correspondant à la CVAE. Au 31 décembre 2018, comprend la CVAE sur contrôle fiscal pour (799) milliers d'euros et les autres redressements pour (409) milliers d'euros. Pour les exercices présentés, en vertu d'IAS 12 paragraphe 35, le Groupe a considéré qu'eu égard à l'historique récent de pertes fiscales non utilisées, il n'y avait pas lieu de reconnaître d'impôts différés actifs nets au titre du report en avant des pertes fiscales au-delà des différences temporelles passives imposables. Note 13 - Transactions avec les parties liées Les comptes consolidés incluent des opérations effectuées par le Groupe dans le cadre normal de ses activités avec des sociétés consolidées dans le Groupe Bolloré qui contrôle le Groupe. Il est à noter que le Groupe a notamment conclu une convention de prestation de services d'assistance avec la société Bolloré SA ayant pour objet des prestations d'assistance, de mise à disposition de personnel et de moyens et de reclassements d'actifs. Les conditions financières de cette convention sont les suivantes : s'agissant des prestations d'assistance : le montant de la facturation est déterminé en fonction du coût de fonctionnement de Bolloré SA grâce à une clef de répartition,

s'agissant de la mise à disposition de personnel et de moyens : la convention prévoit une refacturation à prix coûtant pour les détachements de personnel, au coût de revient pour les équipements, d'une refacturation à l'heure pour les avions,

s'agissant des opérations de reclassements d'actifs ou de valeur mobilières : elles sont réalisées sur la base de la valeur nette comptable des biens dans les livres de la cédante sauf pour les mutations des valeurs mobilières supérieures à 500 000 euros et les cessions d'actifs supérieurs à 1 500 000 euros qui font l'objet d'un contrat spécifique soumis à la procédure des conventions réglementées. Par ailleurs, Blue Solutions bénéficie d'une convention de trésorerie avec Bolloré SA qui assure la gestion des besoins et des excédents de trésorerie de Blue Solutions. Les emprunts effectués sont soumis au taux d'intérêt EONIA moyen trimestriel + 1,00 % et les prêts au taux EONIA + 0,50 %. 27 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Comptes consolidés résumés semestriels (en milliers d'euros) Juin 2019 Juin 2018 Chiffre d'affaires - entités non consolidées du Groupe Blue Solutions(1) 12 594 20 773 - entités mises en équivalence : Cirtem 0 0 Achats et charges externes - entités non consolidées du Groupe Blue Solutions(1) (1 167) (4 076) - entités mises en équivalence : Cirtem 0 0 Autres produits et charges financiers - entités non consolidées du Groupe Blue Solutions(1) (428) (365) - entités mises en équivalence : Cirtem 0 0 (en milliers d'euros) 30 juin 2019 31 décembre 2018 Créances liées à l'activité (hors intégration fiscale) - entités non consolidées du Groupe Blue Solutions(1) 3 609 834 - entités mises en équivalence : Cirtem 0 0 Provisions pour créances douteuses 0 0 Dettes liées à l'activité (hors intégration fiscale) - entités non consolidées du Groupe Blue Solutions(1) 122 63 - entités mises en équivalence : Cirtem 0 0 Comptes courants et conventions de trésorerie actif - entités non consolidées du Groupe Blue Solutions(1) 14 14 - entités mises en équivalence : Cirtem 0 0 Comptes courants et conventions de trésorerie passif - entités non consolidées du Groupe Blue Solutions(1) 44 822 18 099 - entités mises en équivalence : Cirtem 0 0 (1) Entités sous contrôle commun du Groupe Bolloré, non consolidées dans le Groupe Blue Solutions, ainsi que les holdings de contrôle du Groupe. Note 14 - Événements postérieurs à la clôture Néant. 28 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Rapport des Commissaires aux comptes RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE Période du 1erjanvier au 30 juin 2019 Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société BLUE SOLUTIONS, relatifs à la période du 1 er janvier au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

janvier au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne relative à l'information financière intermédiaire. Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe 2.1 « Evolutions normatives » des notes annexes aux comptes consolidés résumés semestriels qui expose les changements de méthodes comptables relatifs à l'application obligatoire à compter du 1er janvier 2019 de la norme IFRS 16 « Contrats de location ». II. Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. Neuilly-sur-Seine et Paris - La Défense, le 26 septembre 2019 Les commissaires aux comptes AEG Finances Constantin Associés Membre français de Grant Thornton International Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Samuel Clochard Thierry Queron 29 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 Attestation du rapport financier semestriel ATTESTATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL J'atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité figurant en page 3 présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Le 27 septembre 2019 Jean-Luc Monfort Directeur général 30 BLUE SOLUTIONSRAPPORT SEMESTRIEL 2019 GLOSSAIRE Croissance organique :à taux de change et périmètre constants. Résultat opérationnel ajusté (EBITA) :correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises - PPA (Purchase Price Allocation), les dépréciations des écarts d'acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d'entreprises. EBITDA :résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations. Endettement financier net / Position nette de trésorerie : somme des emprunts au coût amorti, minorés de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, actifs financiers de gestion de trésorerie ainsi que des instruments financiers dérivés nets (actifs ou passifs) ayant poursous-jacentun élément de l'endettement financier net, ainsi que des dépôts en numéraire adossés à des emprunts. Les mesures à caractère non strictement comptable définies ci-dessus doivent être considérées comme une information complémentaire qui ne peut se substituer à toute mesure des performances opérationnelles et financières à caractère strictement comptable et Blue Solutions considère qu'ils sont des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du Groupe. De plus, il convient de souligner que d'autres sociétés peuvent définir et calculer ces indicateurs de manière différente. Il se peut donc que les indicateurs utilisés par Bolloré ne puissent être directement comparés à ceux d'autres sociétés. Les pourcentages d'évolution indiqués dans ce document sont calculés par rapport à la même période de l'exercice précédent, sauf mention particulière. 