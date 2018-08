Blue Solutions : Résultats du 1er semestre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Information financière du 1er semestre 2018 Le 31 août 2018

Résultats du 1semestre 2018

Le Conseil d'administration de Blue Solutions, réuni le 31 aout 2018, a arrêté les comptes du 1er semestre 2018.

Chiffre d'affaires : 20,8 millions d'euros, (-62 %) ;

EBITDA : -8,9 millions d'euros contre 5,2 millions d'euros au 1 er semestre 2017 ;

Résultat opérationnel : -16,5 millions d'euros, contre -3,0 millions d'euros au 1 er semestre 2017 ;

Résultat net part du Groupe : -17,7 millions d'euros, contre -4,1 millions d'euros au 1 er semestre 2017 ;

Endettement net : 47 millions d'euros (gearing : 47 %)

Chiffre d'affaires

Baisse du chiffre d'affaires de 62 % par rapport au 1er semestre 2017. Ce dernier intègre notamment une contribution accordée à Blue Solutions pour 6,3 millions d'euros (contre 8,5 millions d'euros au 30 juin 2017) dans le cadre d'un accord de collaboration signé entre Blue Solutions et conjointement Bluecar, Bluebus et Bluestorage.

Comme annoncé, la baisse des volumes des batteries vendues (232 contre 1 098 au 1er semestre 2017) s'explique principalement par la forte diminution des livraisons destinées aux voitures électriques. Blue Solutions s'emploie désormais à répondre aux besoins de batteries pour le stationnaire et les bus électriques tout en améliorant la qualité du produit et en diminuant ses coûts de fabrication.

EBITDA et résultat opérationnel

L'EBITDA ressort à -8,9 millions d'euros contre 5,2 millions d'euros au 1 er semestre 2017 ;

Le résultat opérationnel recule de 13,5 millions d'euros en lien principalement avec la baisse du chiffre d'affaires.

Résultat net

Le résultat net consolidé s'établit à -17,7 millions d'euros (-4,1 millions d'euros au 1er semestre 2017). Il intègre un résultat financier de -1,1 million d'euros, stable par rapport au 1er semestre 2017

Capitaux Propres : 100 millions d'euros | Endettement net : 47 millions d'euros

La baisse des capitaux propres au 30 juin 2018 par rapport au 31 décembre 2017 s'explique principalement par la prise en compte de la perte nette sur la période. L'augmentation de l'endettement est principalement imputable à la baisse du résultat.

Autres informations

Le Groupe Bolloré a annoncé en juillet 2018 un accord avec Daimler qui pourrait permettre d'équiper les bus eCitaro produits par Daimler de batteries Lithium Métal Polymère (LMP) de Blue Solutions.

Suite à l'OPA simplifiée visant les actions de Blue Solutions réalisée en juillet 2017, le Groupe Bolloré rappelle son engagement de déposer une offre publique d'achat au prix de 17 euros par action Blue Solutions après l'annonce publique des comptes de l'exercice 2019 de Blue Solutions, sous réserve que la moyenne des cours de bourse de l'action Blue Solutions pendant une période de référence soit inférieure à 17 euros. Les modalités de cet engagement sont détaillées à la section 1.3.1 de la note d'information de Bolloré SA ayant reçu le visa n°17-326 de l'AMF en date du 4 juillet 2017.

Chiffres clés consolidées de Blue Solutions

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d'activité.

Évolution du chiffre d'affaires au 1er semestre

(en millions d'euros) 2018 2017 (1) 2017 Croissance Croissance publiée organique Blue Solutions 20,8 54,7 54,8 (62%) (62%)

(1) à périmètre et change constants

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale la plus proche.

Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Évolution du chiffre d'affaires par trimestre

(en millions d'euros) 1er trimestre 2eme trimestre 2018 2017 (1) 2017 2018 2017 (1) 2017 Blue Solutions 11,2 19,4 19 ,5 9,7 35,3 35,3

