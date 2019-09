Blue Solutions :Résultats du 1er semestre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE









Résultats du 1er semestre 2019



Le 12 septembre 2019

Le Conseil d’administration de Blue Solutions, réuni le 12 septembre 2019, a arrêté les comptes du 1er semestre 2019.

Comme prévu, la transformation des usines au Canada et en Bretagne ont été mises en œuvre pour permettre la production de la nouvelle génération de batterie. La baisse du chiffre d’affaires de 26% à 15 millions d’euros est due pour partie à la baisse de redevance reçue de Bolloré via Blue applications.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) recule de 4 millions d’euros.

Le résultat net consolidé s’établit à -21 millions d’euros (-18 millions d’euros au premier semestre 2018).

L’endettement net est de 74 millions d’euros intégrant 33 millions d’euros de clause de retour à meilleure fortune en faveur de Bolloré.

Des accords ont été signés ou sont en cours de signature avec de grands groupes internationaux pour la vente de batteries nouvelle génération. Ceux-ci devraient conduire à une hausse du chiffre d’affaires.

Autres informations

Le Groupe Bolloré rappelle que suite à l’OPA simplifiée visant les actions de Blue Solutions réalisée en juillet 2017, il s’est engagé à lancer au cours du premier semestre 2020, une offre d’achat à 17 euros sur les actions Blue Solutions.

Les modalités de cet engagement sont détaillées à la section 1.3.1 de la note d’information de Bolloré SA ayant reçu le visa n°17-326 de l’AMF en date du 4 juillet 2017.

Chiffres clés consolidés de Blue Solutions





(en millions d’euros) 1er semestre 2019 1er semestre 2018 Variation Chiffre d'affaires 15 21 - 26% EBITDA (1) (10) (9) na Résultat opérationnel ajusté (EBITA) (1) (21) (17) na Résultat financier (1) (1) na Résultat net (21) (18) na Résultat net part du Groupe (21) (18) na 30 juin 2019 31 décembre 2018 Variation (M€) Capitaux propres, part du Groupe 67 88 (21) Endettement net 74 46 28 Gearing (%) (2) 111% 53%

Voir glossaire Gearing = ratio endettement financier net / Fonds propres – voir glossaire

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d’examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d’activité.

Évolution du chiffre d’affaires au 1er semestre





(en millions d’euros) 2019 2018 (1) 2018 Croissance Croissance publiée organique Blue Solutions 15 21 21 (26%) (26%)

(1) à périmètre et change constants

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche.

Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre





(en millions d’euros) 1er trimestre 2eme trimestre 2019 2018 (1) 2018 2019 2018 (1) 2018 Blue Solutions 5 11 11 10 10 10

(1) à périmètre et change constants

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche.

Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Glossaire

Croissance organique : à taux de change et périmètre constants.

à taux de change et périmètre constants. Résultat opérationnel ajusté (EBITA) : correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises – PPA (Purchase Price Allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises.

correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises – PPA (Purchase Price Allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises. EBITDA : résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations.

résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations. Endettement financier net / Position nette de trésorerie : somme des emprunts au coût amorti, minorés de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, actifs financiers de gestion de trésorerie ainsi que des instruments financiers dérivés nets (actifs ou passifs) ayant pour sous-jacent un élément de l’endettement financier net, ainsi que des dépôts en numéraire adossés à des emprunts.

Les mesures à caractère non strictement comptable définies ci-dessus doivent être considérées comme une information complémentaire qui ne peut se substituer à toute mesure des performances opérationnelles et financières à caractère strictement comptable et Blue Solutions considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du Groupe. De plus, il convient de souligner que d’autres sociétés peuvent définir et calculer ces indicateurs de manière différente. Il se peut donc que les indicateurs utilisés par Bolloré ne puissent être directement comparés à ceux d’autres sociétés.

Les pourcentages d’évolution indiqués dans ce document sont calculés par rapport à la même période de l’exercice précédent, sauf mention particulière. En raison des arrondis, dans cette présentation, la somme de certaines données peut ne pas correspondre exactement au total calculé et le pourcentage peut ne pas correspondre à la variation calculée.

