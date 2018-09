Blue Solutions : pertes creusées au 1er semestre

03/09/2018 | 08:37

Blue Solutions affiche un résultat net de -17,7 millions d'euros pour les six premiers mois de 2018 (-4,1 millions au premier semestre 2017), et un résultat opérationnel de -16,5 millions (contre -3,0 millions).



A 20,8 millions d'euros, le chiffre d'affaires a chuté de 62% avec une baisse des volumes des batteries vendues (232 contre 1.098 au premier semestre 2017) qui s'explique principalement par la forte diminution des livraisons destinées aux voitures électriques.



Bolloré rappelle son engagement de déposer une OPA au prix de 17 euros par action Blue Solutions après l'annonce publique des comptes 2019, sous réserve que la moyenne des cours de bourse pendant une période de référence soit inférieure à 17 euros.



