Blue : en perte, livraisons en baisse aux voitures électriques

31 août (Reuters) - Blue Solutions Sa:
* CHIFFRE D'AFFAIRES : 20,8 MILLIONS D'EUROS, (-62 %) AU S1
;
* EBITDA : -8,9 MILLIONS D'EUROS CONTRE 5,2 MILLIONS D'EUROS
AU
1(ER )SEMESTRE 2017 ;
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : -17,7 MILLIONS D'EUROS,
CONTRE
-4,1 MILLIONS
* LA BAISSE DES VOLUMES DES BATTERIES VENDUES (232 CONTRE 1
098 AU
1(ER) SEMESTRE 2017) S'EXPLIQUE PRINCIPALEMENT PAR LA FORTE
DIMINUTION DES LIVRAISONS DESTINÉES AUX VOITURES ÉLECTRIQUES
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(Rédaction de Paris)