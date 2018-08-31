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Blue : en perte, livraisons en baisse aux voitures électriques

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31/08/2018 | 17:50

31 août (Reuters) - Blue Solutions Sa:

* CHIFFRE D'AFFAIRES : 20,8 MILLIONS D'EUROS, (-62 %) AU S1 ;

* EBITDA : -8,9 MILLIONS D'EUROS CONTRE 5,2 MILLIONS D'EUROS AU 1(ER )SEMESTRE 2017 ;

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : -17,7 MILLIONS D'EUROS, CONTRE -4,1 MILLIONS

* LA BAISSE DES VOLUMES DES BATTERIES VENDUES (232 CONTRE 1 098 AU 1(ER) SEMESTRE 2017) S'EXPLIQUE PRINCIPALEMENT PAR LA FORTE DIMINUTION DES LIVRAISONS DESTINÉES AUX VOITURES ÉLECTRIQUES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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