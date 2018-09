Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, entend déployer son offre à l'international.

S'appuyant sur une dynamique nationale (+7% de chiffre d'affaires au 1er semestre 2018[1]), Bluelinea considère en effet qu'elle a désormais une offre mature et les ressources nécessaires pour exporter son savoir-faire hors de France, notamment dans le cadre de sa participation à la Silver Alliance.

La Silver Alliance est un collectif unique au monde au service du bien vieillir à domicile, fédérant des entreprises spécialisées répondant au mieux à l'ensemble des envies et des besoins des seniors, parmi lesquelles Audika, Doro, O 2 , Les Senioriales, qui, pour certaines d'entre elles, bénéficient d'ores et déjà d'une implantation durable à l'international.

Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea, déclare : « Après avoir envisagé un premier déploiement en Allemagne en partenariat avec le groupe Hager[2], qui n'a finalement pas abouti, nous envisageons aujourd'hui de réamorcer l'internationalisation de l'entreprise. »

Prochain rendez-vous : publication des résultats du 1er semestre 2018,

le lundi 8 octobre 2018.

À propos de Bluelinea : Twitter : @Bluelinea

« Prendre soin de vos parents, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile

comme en établissement. » Tel est l'objectif principal de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

En s'appuyant sur sa plateforme d'écoute 24h/24, la société a développé une triple expertise autour des solutions et services dédiés au bien vieillir. Le Pôle « Domicile » accompagne jour et nuit plus de 25 000 particuliers sous forme d'abonnement. Le Pôle « Domotique » modernise tout type de lieu de vie pour créer des environnements plus adaptés et sécurisés, pour les personnes âgées et handicapées. Le Pôle « Établissements » équipe des groupes d'EHPAD ou d'hôpitaux pour assister les soignants et protéger les résidents.

Bluelinea innove ainsi en proposant des solutions répondant à chaque situation de la vie. Plus d'informations sur : http://www.bluelinea.com/

[1] Hors subventions / Données non-auditées. Cf. communique de presse du 11 juillet 2018

[2] Cf. communiqué de presse du 17 mai 2016 / Projet de partenariat stratégique majeur entre Bluelinea et le Groupe Hager

