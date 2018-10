Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, annonce son chiffre d'affaires à fin septembre 2018. A l'issue des 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du Groupe atteint 4 510 k€, en progression de +7%, confirmant la tendance observée au 30 juin 2018 (+7%).



Chiffre d'affaires

9 mois 2017 9 mois 2018 Variation Senior connecté 2 260 k€ 2 498 k€ +11% Habitat connecté 711 k€ 772 k€ +9% Etablissement connecté 1 255 k€ 1 240 k€ -1% Total 4 226 k€ 4 510 k€ +7%

Senior connecté : activité rentable, en croissance de +11% avant le déploiement d'un nouveau contrat important en PACA

Le pôle Senior connecté affiche une solide croissance à deux chiffres (+11%), grâce à la progression continue de son portefeuille d'abonnés (+1 158 gains nets depuis le début de l'année dont +299 au 3ème trimestre) qui compte 27 709 Seniors à fin septembre 2018.

Les perspectives de ce pôle, qui a d'ores et déjà atteint l'équilibre financier au 1er semestre 2018, sont très favorables avec le gain d'un contrat auprès de la Mutualité Française Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'accompagnement de 1 000 abonnés. Les déploiements démarrent sur le 4ème trimestre 2018.

Habitat connecté : déploiement en cours d'un carnet de commandes record

Grâce à une progression de +69% au 3ème trimestre, le pôle Habitat connecté retrouve le chemin de la croissance (+9% sur 9 mois), conformément aux objectifs annoncés à fin juin. Malgré des délais d'installation parfois conséquents qui influent sensiblement sur la date de reconnaissance en chiffre d'affaires, le Groupe enregistre une transformation accélérée de son solide carnet de commandes (500 k€) en chiffre d'affaires.

Établissement connecté : activité stable avant l'arrivée d'une nouvelle offre innovante

Le pôle Etablissement connecté connait une activité globalement stable à fin septembre (-1%) en attendant la commercialisation, à compter du mois d'octobre, d'une offre enrichie avec une toute nouvelle infrastructure de communication entre objets connectés sur réseau LoRa[1].

Fort de ces résultats commerciaux conformes à ses attentes, le Groupe réaffirme son objectif de réaliser un exercice 2018 de croissance et de tendre vers l'équilibre d'ici à la fin de l'année.

Prochain rendez-vous : journée thématique « Le bien vieillir » organisée par la SFAF

le mardi 6 novembre 2018

À propos de Bluelinea : Twitter : @Bluelinea

« Prendre soin de vos parents, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile

comme en établissement. » Tel est l'objectif principal de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

En s'appuyant sur sa plateforme d'écoute 24h/24, la société a développé une triple expertise autour des solutions et services dédiés au bien vieillir. Le Pôle « Domicile » accompagne jour et nuit plus de 25 000 particuliers sous forme d'abonnement. Le Pôle « Domotique » modernise tout type de lieu de vie pour créer des environnements plus adaptés et sécurisés, pour les personnes âgées et handicapées. Le Pôle « Établissements » équipe des groupes d'EHPAD ou d'hôpitaux pour assister les soignants et protéger les résidents.

Bluelinea innove ainsi en proposant des solutions répondant à chaque situation de la vie. Plus d'informations sur : http://www.bluelinea.com/

Contacts Investisseurs : Contacts Presse :

Laurent LEVASSEUR

Adrien WESTERMANN Président du Directoire Directeur de la Communication contact@bluelinea.com adrien.westermann@bluelinea.com 01 76 21 70 60 01 76 21 70 60 Jérôme FABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN Relations Investisseurs Relations Presse bluelinea@actus.fr vferran@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 34

[1] Réseau de communication à bas débit utilisant le protocole LoRaWAN (Long Range Wide-area network)

Information réglementée

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55547-bluelinea-cp-ca-t3-2018-vdef3.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews