BLUELINEA : affiche sa confiance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bluelinea a accusé au premier semestre 2019 une perte nette de 1,258 million d'euros, contre 1,194 million au premier semestre 2018. Le taux de marge brute ressort à 68% contre 73% un an plus tôt du fait de l’évolution du mix produit liée à la une croissance forte des ventes d’équipements du pôle Domotique, explique le spécialiste des services liés au bien vieillir. Dans le même temps, la stabilité des charges d’exploitation est à mettre en perspective des leviers des succès commerciaux des derniers mois qui ne produisent pas encore de revenus à fin juin. Cette évolution a pesé sur l’Ebitda.Lequel ressort ainsi à -657 000 euros à fin juin 2019 contre -575 000 euros un an plus tôt.Le chiffre d'affaires consolidé atteint 3,139 millions à fin juin 2019, en progression de +7% sur un an.Compte tenu de ce niveau de trésorerie et des flux de trésorerie prévus, le groupe considère pouvoir faire face à ses besoins de financement au cours des 12 prochains mois.En termes de perspectives, Bluelinea s'estime un acteur crédible et légitime de la "Silver Economie".