Bluelinea : Bluelinea lance Handi Joystick(R) : une manette de jeu, pour tout type de consoles, adaptée aux personnes en situation de handicap.

Bluelinea porte une ambition : prendre soin des personnes fragiles et dépendantes, à domicile comme en établissement, qu'elles soient âgées ou en situation de handicap. Le lancement de la manette de jeu adaptée Handi Joystick® s'inscrit dans cette volonté d'apporter du confort dans le quotidien de ce public en situation de handicap, en permettant de jouer aux jeux vidéos et/ou d'utiliser tout type d'outils numériques (ordinateur, tablette, etc).

Handi Joystick®, la solution d'accessibilité aux jeux vidéos

Connue pour ses services de téléassistance à domicile auprès des personnes âgées comme pour ses systèmes de communication en établissements de santé (EHPAD, Résidences Autonomie), Bluelinea a développé une gamme de solutions Domotique pour adapter le logement des personnes en perte d'autonomie. Avec Handi Joystick®, Bluelinea enrichit son offre en contribuant à l'accessiblité numérique des personnes handicapées et renforce sa position d'acteur de confiance du domicile. Handi Joystick® est une manette adaptée, équipée de différents systèmes rendant accessibles les jeux vidéos aux personnes dépourvues de préhension.

Aujourd'hui, 12 millions de personnes sont en situation de handicap (visible ou invisible) en France[1]. Un chiffre élevé que l'on doit mettre en parallèle aux 53% des Français ayant déclaré jouer régulièrement aux jeux vidéos[2]. Particulièrement sujet au risque d'exclusion sociale, ce public fragile peut voir dans le numérique une réponse pertinente à leur souhait d'autonomie et d'inclusion dans la société.

Ce joystick buccal dispose de 4 capteurs d'aspiration et de souffle plus un bouton de lèvre inférieure et une commande vocale pour offrir les mêmes possibilités de loisirs que toute personne valide et avoir accès au même contenu d'informations. Handi Joystick® convertit les signaux de souffle et d'aspiration en touche de manette traditionnelle, ce qui lui permet de contrôler les jeux sur ordinateurs et consoles (compatible Sony PlayStation, Microsoft Xbox et Nintendo Switch). Il peut également convertir les signaux en joystick, souris clavier pour PC ou tablettes.

Sport, musique, course, puzzle, jeu de rôle, de stratégie et d'aventure, la solution Handi Joystick® peut gérer n'importe quelle catégorie de jeux : la programmation est pensée pour s'adapter à ces différents univers.

Une solution sur-mesure au cœur d'une offre domotique enrichie

S'appuyant sur une expérience de plus de 20 ans des équipes de Bluelinea dédiées à la domotique, le Groupe assure une véritable expertise en matière d'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. En maîtrisant les projets du conseil jusqu'à la réalisation, les solutions domotique déployées apportent confort et sécurité dans les logements individuels (maison, appartement) mais aussi en établissements (Résidences, EHPAD, Hôpitaux).

Dans cette perspective, l'entreprise adapte tout type de lieu de vie, avec des solutions domotique sans fil ou filaire, pour le confort et la sécurité des personnes et la réassurance des aidants : gestion d'environnement, motorisation des ouvrants, utilisation de téléthèse, tablettes ou smartphones, accès au numérique, etc. Ce Pôle d'activité a connu en 2018 une croissance remarquable de plus de 20%, preuve du besoin croissant de solutions pour faire de l'habitat un lieu adapté aux personnes en perte d'autonomie.

Cette expertise a été mise au service de l'accesibilité numérique des personnes handicapées. Bluelinea accompagne chaque client pour faire de la manette Handi Joystick® une solution sur-mesure. La programmation personnalisée est faite en amont, selon les types de jeux et les consoles utilisées.

Disponible sur Amazon.com

Cette offre est d'ores et déjà disponible, notamment sur la plateforme de vente en ligne Amazon.com au prix de 1490€ TTC, utilisée par des particuliers à leur domicile et installée au sein d'établissements spécialisés. L'accueil positif de professionnels de santé, en particulier des ergotherapeuthes, et des premiers utilisateurs est une preuve du bienfondé de cette solution : « il y a un avant et un après Handi Joystick® !»

Découvrez le reportage chez Timothé, un utilisateur conquis, en ligne sur Youtube et notre page dédiée : bluelinea.com/handi-joystick-la-manette-adaptee

Prochain rendez-vous : résultats du 1er semestre 2019,

le lundi 14 octobre 2019 (avant Bourse)

À propos de Bluelinea : Twitter : @Bluelinea

« Prendre soin de vos parents, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement. » Tel est l'objectif principal de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

En s'appuyant sur sa plateforme d'écoute 24h/24, la société a développé une triple expertise autour des solutions et services dédiés au bien vieillir. Le Pôle « Domicile » accompagne jour et nuit plus de 28 000 particuliers sous forme d'abonnement. Le Pôle « Domotique » modernise tout type de lieu de vie pour créer des environnements plus adaptés et sécurisés, pour les personnes âgées et handicapées. Le Pôle « Établissements » équipe des groupes d'EHPAD ou d'hôpitaux pour assister les soignants et protéger les résidents. 500 lieux de vies adaptés en 2018.

Bluelinea innove ainsi en proposant des solutions répondant à chaque situation de la vie. Plus d'informations sur : http://www.bluelinea.com/

Contacts Investisseurs : Contacts Presse :

Laurent LEVASSEUR

Adrien WESTERMANN Président du Directoire Directeur de la Communication contact@bluelinea.com adrien.westermann@bluelinea.com 01 76 21 70 60 01 76 21 70 60 Jérôme FABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN Relations Investisseurs Relations Presse bluelinea@actus.fr vferran@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 34

[1] Enquête HID de l'INSEE de 2001, confirmée par l'OCIRP et la CNSA en 2017/2018.

[2] Etude menée par Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SEL) sur un panel de 1023 personnes âgées de 10 à 65 ans (2017).

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59292-bluelinea_cp_handijoystick-vdef.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews