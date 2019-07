Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, présente les fait marquants et son chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 et confirme ses perspectives 2019.

Chiffre d'affaires en k€

Données non auditées S1 2018 S1 2019 Variation Domicile 1 663 1 764 +6% Domotique 415 559 +35% Etablissement 861 811 -6% Total 2 940 3 134 +7%

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 3 134 k€ à fin juin 2019, en progression de +7% sur un an.

Pôle Domicile : plus de 28 000 familles désormais accompagnées 7 jours / 7

Le pôle Domicile, qui prend soin de vos parents, de nos ainés au domicile, a réalisé un chiffre d'affaires de 1 764 k€, en progression de +6%, et accompagne 28 139 familles à fin juin 2019 (27 857 au 31 décembre 2018).

La digitalisation complète du parcours client (module de souscription en ligne avec livraison à J+1) a permis, sur le 1er semestre 2019, de renforcer l'intégration de l'offre dans l'environnement avec notamment :

Groupe Apicil (https://particulier.apicil.com/offres-de-teleassistance-bluelinea/) ;

MBA Mutuelle (https://www.mbamutuelle.com/bouton-appel-teleassistance.php) ;

Happytal (https://www.happytal.com/fr/bluelinea/).

Au-delà de ce nouveau levier commercial, Bluelinea a renforcé la proposition de valeur de son offre de services avec, depuis le 1er juillet, l'ouverture du service client de 8h à 22h et 7 jours / 7 mieux répondre aux attentes des seniors et de leurs familles.

Pôle Domotique : 500 k€ en carnet de commandes à ce jour

Le pôle Domotique, qui vient apporter des solutions d'adaptation du logement aux personnes âgées et/ou en situation de handicap, a enregistré un chiffre d'affaires de 559 k€, en progression de +35%, dont 65% en B2B.

Bluelinea poursuit son offensive commerciale sur le segment professionnel et a ainsi signé plusieurs contrats avec des grands comptes pour l'équipement de centres d'hébergements spécialisés et de résidences Senior.

Le pôle dispose toujours de solides perspectives avec une reconnaissance désormais nationale et un solide carnet de commandes d'environ 500 k€ à ce jour.

Pôle Etablissement : plus de 100 devis réalisés pour SERENEA®

Le pôle Etablissement (EHPAD & Résidences), qui prend soin des résidents tout en assistant des soignants, a généré un chiffre d'affaires de 811 k€, en léger repli par rapport au 1er semestre 2018 (-6%).

Après un 1er trimestre en repli de -13%, le Groupe a inversé la tendance au 2ème trimestre 2019 (+1%) grâce la montée en puissance commerciale de la nouvelle offre SERENEA®.

SERENEA® est une solution d'EHPAD digital et connecté qui tire profit des nouveaux standards de l'Internet des Objets (IoT), avec la technologie de transmission radio LoRa[1]. S'appuyant sur les fonctionnalités de base d'un système d'Appel Infirmier de nouvelle génération, l'équipe Bluelinea a développé un véritable bouquet de services pour accompagner à la fois les résidents, les soignants, les équipements mais également l'activité d'une Résidence Senior ou d'un EHPAD.

Après 3 sites pilotes au 4ème trimestre 2018, le Groupe est monté à 15 établissements équipés ou en cours de déploiement. Plus de 100 devis ont été réalisés depuis le lancement commercial de SERENEA® avec un taux de réussite de 100% à ce jour (devis validés ou en attente).

Perspectives favorables dans toutes les activités

Bluelinea confirme son objectif de renouer avec une croissance solide en 2019, grâce à une offre enrichie et des partenariats prometteurs dans chaque activité.

Prochain rendez-vous : résultats du 1er semestre 2019,

le lundi 14 octobre 2019 (avant Bourse)

À propos de Bluelinea : Twitter : @Bluelinea

« Prendre soin de vos parents, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement. » Tel est l'objectif principal de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

En s'appuyant sur sa plateforme d'écoute 24h/24, la société a développé une triple expertise autour des solutions et services dédiés au bien vieillir. Le Pôle « Domicile » accompagne jour et nuit plus de 27 000 particuliers sous forme d'abonnement. Le Pôle « Domotique » modernise tout type de lieu de vie pour créer des environnements plus adaptés et sécurisés, pour les personnes âgées et handicapées. Le Pôle « Établissements » équipe des groupes d'EHPAD ou d'hôpitaux pour assister les soignants et protéger les résidents.

Bluelinea innove ainsi en proposant des solutions répondant à chaque situation de la vie. Plus d'informations sur : http://www.bluelinea.com/

Contacts Investisseurs : Contacts Presse :

Laurent LEVASSEUR / Eric GBIANZA

Adrien WESTERMANN Président du Directoire / Directeur Financier Directeur de la Communication contact@bluelinea.com adrien.westermann@bluelinea.com 01 76 21 70 60 01 76 21 70 60 Jérôme FABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN Relations Investisseurs Relations Presse bluelinea@actus.fr vferran@actus.fr 01 53 67 36 78 01 53 67 36 34

[1] Réseau de communication à bas débit utilisant le protocole LoRaWAN (Long Range Wide-area network)

