Bluelinea : La Silver Alliance en vidéo

La Silver Alliance est un collectif unique au monde au service du bien vieillir à domicile, fédérant des entreprises spécialisées répondant au mieux à l'ensemble des envies et des besoins des seniors.

Pour en savoir plus sur la Silver Alliance, découvrez la vidéo officielle :

L'intégration de Bluelinea dans la Silver Alliance s'inscrit parfaitement dans le souhait de la société de prendre soin de vos parents et grands-parents à domicile. C'est ainsi que Laurent Levasseur, Président du Directoire, justifiait lors du lancement de cette initiative ambitieuse au service de nos aînés, le 29 juin dernier, lors de la conférence de presse organisée pour l'occasion à Paris.

Forbes France était revenu sur cette alliance, en interviewant notamment Benjamin Zimmer, DG de la Silver Alliance : « Il s'agit de prendre en compte la personne âgée dans sa globalité et ne plus saucissonner ses problèmes. » Concrètement, il s'agit de mettre à disposition des seniors et de leurs familles : un guide pratique en version papier et un site internet ergonomique (www.silveralliance.com). Six grandes thématiques ont été identifiées : profiter de mon temps, bien vivre chez moi, augmenter mon pouvoir d'achat, me simplifier la vie administrative, rendre mon logement plus confortable, veiller sur ma santé. Derrière chacun de ces thèmes sont rassemblées les informations pratiques et les coordonnées des entreprises de l'alliance.

À découvrir en intégralité sur : https://www.forbes.fr/entrepreneurs/exclusif-silver-economie-lalliance-qui-valait-un-milliard-pour-linstant/?cn-reloaded=1