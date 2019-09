Paris et Colmar, le mardi 24 septembre 2019 : Le Groupement Informatique de l'Économie Sociale (GIES), structure nationale regroupant 12 associations majeures des métiers du secteur social, médico-social et sanitaire, a décidé de mutualiser les services de téléassistance proposés par ses membres. Bluelinea devient l'opérateur unique qui prendra soin des 15.000 personnes âgées abonnés auprès de ces associations en qualité de cotraitant. À ce propos, 5.000 d'entre elles bénéficiaient déjà des services de Bluelinea à travers différents partenariats antérieurs à cette consultation, dont l'AIMV, depuis octobre 2016 (cf. communiqué de presse du 10/10/2016).

Le GIES, la force d'un collectif

Le GIES s'appuie sur une douzaine d'associations membres, de tailles variées, pour accompagner différents publics : personnes âgées, personnes en situation de handicap, actifs, familles, personnes fragilisées, enfants, etc. Constitué de structures œuvrant dans les services à la personne, telles que l'ABRAPA à Strasbourg, le réseau APA à Mulhouse, l'AIMV à Saint-Etienne et Présence 30 à Nîmes, il couvre l'ensemble du territoire et accompagne plus de 110.000 clients/patients, représentant un Chiffre d'Affaires cumulé supérieur à 350 millions d'euros.

Au printemps 2019, le GIES a été mandaté pour mutualiser leurs services de téléassistance en choisissant un opérateur unique. C'est ainsi que le 10 septembre 2019, le Conseil d'Administration a validé le choix de Bluelinea, après l'organisation d'une mise en concurrence d'acteurs majeurs de la téléassistance.

Portés par des valeurs communes de bienveillance, de fiabilité et de réactivité, le GIES et Bluelinea partagent également les mêmes objectifs : mieux prendre soin des personnes fragiles à domicile tout en améliorant la qualité de vie au travail des salariés.

Bluelinea, une expertise au service de 10.000 nouveaux abonnés

Dans les prochains mois, Bluelinea travaillera à l'intégration des 10 000 abonnés qui ne sont pas, à cette heure, gérés par ses services et mettra toute son expertise en œuvre pour satisfaire aux besoins de sérénité et de sécurité des bénéficiaires du groupement. Grâce au gain de ce nouveau partenariat, le nombre de personnes accompagnées par les équipes de Bluelinea s'élèvera à près de 40 000 particuliers à l'issue de la phase d'intégration.

Au-delà de cette phase de migration qui commencera dès le mois d'Octobre 2019, le GIES et Bluelinea accompagneront également les associations qui ne proposent pas encore un service de téléassistance à travers des offres sur-mesure autour du « Retour et du Soutien à Domicile » des 110.000 personnes dont elles ont aujourd'hui la responsabilité collectivement.

À propos du GIES :

Groupement Informatique de l'Economie Sociale, le GIES est constitué de structures de l'économie sociale oeuvrant dans les services à la personne. Face à des besoins identiques et spécifiques, ces structures se sont regroupées en mutualisant leurs coûts et leur moyens pour développer ensemble une solution informatique commune, globale et infogérée. En chiffres : 12 associations, 15.000 salariés, 110.000 clients et patients, 2.500 places en SSIAD, 1.312 lits d'EHPAD. Plus d'informations sur http://www.gies-informatique.fr

À propos de Bluelinea : Twitter : @Bluelinea

« Prendre soin de vos parents, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement.» Tel est l'objectif principal de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth. En s'appuyant sur sa plateforme d'écoute 24h/24, la société a développé une triple expertise autour des solutions et services dédiés au bien vieillir. Le Pôle « Domicile » accompagne jour et nuit plus de 28 000 particuliers sous forme d'abonnement. Le Pôle « Domotique » modernise tout type de lieu de vie pour créer des environnements plus adaptés et sécurisés, pour les personnes âgées et handicapées. Le Pôle « Établissements » équipe des groupes d'EHPAD ou d'hôpitaux pour assister les soignants et protéger les résidents. Plus d'informations sur : http://www.bluelinea.com/

