Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, présente une mise à jour de son agenda financier 2019.

14 octobre 2019 : présentation de la feuille de route stratégique

Bluelinea organise une réunion financière, sous l'égide de la SFAF et dans le cadre du European Large & MidCap Event, lundi 14 octobre 2019 à 10h. A cette occasion, la société présentera l'ensemble de son offre, ses derniers développements et sa feuille de route pour les prochaines années.

31 octobre 2019 : publication des résultats semestriels

Bluelinea publiera, le 31 octobre 2019 après Bourse, ses résultats semestriels 2019. Cette publication interviendra à la suite du Conseil de surveillance réuni le même jour pour l'examen de ces comptes.

À propos de Bluelinea : Twitter : @Bluelinea

« Prendre soin de vos parents, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement. » Tel est l'objectif principal de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

En s'appuyant sur sa plateforme d'écoute 24h/24, la société a développé une triple expertise autour des solutions et services dédiés au bien vieillir. Le Pôle « Domicile » accompagne jour et nuit plus de 28 000 particuliers sous forme d'abonnement. Le Pôle « Domotique » modernise tout type de lieu de vie pour créer des environnements plus adaptés et sécurisés, pour les personnes âgées et handicapées. Le Pôle « Établissements » équipe des groupes d'EHPAD ou d'hôpitaux pour assister les soignants et protéger les résidents.

Bluelinea innove ainsi en proposant des solutions répondant à chaque situation de la vie. Plus d'informations sur : http://www.bluelinea.com/

