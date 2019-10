Bluelinea, acteur majeur de la Silver Économie en France, présente ses résultats semestriels 2019, son chiffre d'affaires à fin septembre 2019 et ses perspectives.

Le Directoire a arrêté les comptes sociaux et consolidés du groupe Bluelinea au 30 juin 2019 et le Conseil de Surveillance a procédé à l'examen de ces comptes. Les comptes semestriels consolidés ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes et sont mis à la disposition du public sur le site Internet de la société www.bluelinea.com.

A cette occasion, Laurent Levasseur, Président du Directoire de Bluelinea, déclare : « Les comptes du 1er semestre 2019 et notre chiffre d'affaires à fin septembre ne reflètent pas encore la dynamique commerciale dans laquelle nous sommes engagés. Après avoir remporté tout récemment un important appel d'offres, nous avons aujourd'hui plus de 10 000 nouveaux abonnés à connecter à notre plateforme de maintien à domicile BlueHomeCare® et près de 700 k€ de commandes signées pour des équipements en Domotique et Etablissements connectés à livrer au cours des prochains mois. Ces succès commerciaux contribueront à la croissance de la fin d'année et surtout de 2020. Ils nous permettent surtout d'avancer sereinement en confortant notre rôle clé d'acteur de référence durant tout le parcours de vie des personnes âgées ou en situation de handicap. »

Données consolidées en k€

Normes comptables françaises S1 2018 S1 2019 Chiffre d'affaires 2 940 3 139 EBITDA[1] (575) (657) Résultat d'exploitation (1 344) (1 446) Résultat financier (161) (43) Résultat courant (1 504) (1 489) Résultat exceptionnel 6 3 Crédit d'Impôt Recherche 304 227 Résultat net (1 194) (1 258)

Chiffre d'affaires semestriel en hausse de 7%

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 3 139 k€ à fin juin 2019, en progression de +7% sur un an.

Le pôle Domicile, qui prend soin de vos parents et de nos ainés au domicile, a réalisé un chiffre d'affaires de 1 764 k€, en progression de +6%, et accompagne 28 139 familles à fin juin 2019 (27 857 au 31 décembre 2018). La digitalisation complète du parcours client (module de souscription en ligne avec livraison à J+1) a permis, sur le 1er semestre 2019, de renforcer l'intégration de l'offre dans l'environnement avec notamment Groupe Apicil, MBA Mutuelle et Happytal. Au-delà de ce nouveau levier commercial, Bluelinea a renforcé la proposition de valeur de son offre de services avec, depuis le 1er juillet, l'ouverture du service client de 8h à 22h et 7 jours / 7 mieux répondre aux attentes des seniors et de leurs familles.

Le pôle Domotique, qui vient apporter des solutions d'adaptation du logement aux personnes âgées et/ou en situation de handicap, a enregistré un chiffre d'affaires de 563 k€, en progression de +35%, dont 65% en B2B.

Le pôle Etablissement (EHPAD & Résidences), qui prend soin des résidents tout en assistant des soignants, a généré un chiffre d'affaires de 812 k€, en léger repli par rapport au 1er semestre 2018 (- 6%). Après un 1er trimestre en repli de -13%, le Groupe a inversé la tendance au 2ème trimestre 2019 (+1%) grâce à la montée en puissance commerciale de la nouvelle offre SERENEA®. Après 3 sites pilotes au 4ème trimestre 2018, le Groupe est monté à 15 établissements équipés ou en cours de déploiement à fin juin 2019.

Optimisation des dépenses de R&D grâce à la maturité des offres

Le Groupe a ajusté son effort en matière de Recherche et Développement avec une production immobilisée qui s'élève à 405 k€ sur le 1er semestre 2019 contre 430 k€ au 1er semestre 2018. Cette évolution traduit la maturité atteinte par les offres développées par le Groupe (BlueHomeCare®, BlueHub®, SERENEA®, portail de vente directe) qui va maintenant s'attacher à rentabiliser ces investissements importants.

Le taux de marge brute ressort à 68% sur le 1er semestre 2019, contre 73% sur le 1er semestre 2018, du fait de l'évolution du mix produit liée à la une croissance forte des ventes d'équipements du pôle Domotique. Dans le même temps, la stabilité des charges d'exploitation est à mettre en perspective des leviers des succès commerciaux des derniers mois qui ne produisent pas encore de revenus à fin juin (cf. Perspectives). Cette évolution a pesé sur l'Ebitda du 1er semestre qui ressort ainsi à -657 k€ à fin juin 2019 contre -575 k€ un an plus tôt.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions (741 k€ contre 705 k€) et de la R&D immobilisée, le résultat d'exploitation semestriel ressort à -1 446 k€ contre -1 344 k€ un an plus tôt.

Le résultat net ressort à -1 258 k€ (-1 194 k€ au 1er semestre 2018) après prise en compte d'un Crédit d'Impôt Recherche de 227 k€.

Réduction de la consommation de trésorerie et mise en place de nouveaux financements

Sur ce 1er semestre, Bluelinea a réduit de 13% sa consommation de trésorerie (somme des flux d'exploitation et des flux d'investissement) à 878 k€ grâce à l'ajustement des dépenses de R&D. Ce besoin a été financé par la mise en place de nouveaux emprunts bancaires (499 k€), dont 300 k€ de prêt Bpifrance à l'innovation, et la trésorerie disponible en début d'exercice.

Au 30 juin 2019, Bluelinea disposait ainsi 3 796 k€ de fonds propres (5 054 k€ au 31 décembre 2018) et de 410 k€ de trésorerie[2] (738 k€ au 31 décembre 2018) pour 1 025 k€ de dettes financières[3] (444 k€ au 31 décembre 2018). Cette position ne tient pas compte de l'encaissement, en septembre, du CIR à hauteur de 390 k€.

Compte tenu de ce niveau de trésorerie et des flux de trésorerie prévus, le Groupe considère pouvoir faire face à ses besoins de financement au cours des 12 prochains mois.

Chiffre d'affaires à fin septembre 2019 en progression de 5%

A l'issue des 9 premiers mois de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires consolidé[4] s'élève à 4 755 k€, en croissance estimée de 5% par rapport à la même période de 2018.

Chiffre d'affaires en k€ - Données non auditées 9 mois 2018 9 mois 2019 Variation Domicile 2 498 2 630 +5% Domotique 772 946 +22% Etablissement 1 240 1 179 -5% Total 4 510 4 755 +5%

Perspectives favorables dans toutes les activités

Bluelinea s'affirme aujourd'hui comme un acteur crédible et légitime de la Silver Economie.

La pérennisation de cette activité et son succès passent par la recherche permanente de la réponse la plus adaptée aux besoins des seniors, de leurs aidants professionnels et de leurs familles. En se concentrant sur la digitalisation de son parcours client, en nouant des liens avec des partenaires majeurs et en améliorant l'expérience client (logistique, offre, disponibilité), Bluelinea a initié une démarche vertueuse. Celle-ci a permis de renouer avec la croissance au 1er semestre 2019 et devrait contribuer à la progression du chiffre d'affaires de façon significative en fin d'année et en 2020, grâce notamment à :

Un gain, fin septembre 2019, d'un appel d'offres initié par le GIES, collectif de 12 associations d'aide à la personne, portant sur l'accompagnement de 10 000 nouveaux abonnés par le pôle Domicile ;

; Un solide carnet de commandes du pôle Domotique qui atteint environ 500 k€ à ce jour ;

qui atteint environ 500 k€ à ce jour ; Plus de 100 devis réalisés par le pôle Etablissement depuis le lancement de l'offre SERENEA® ayant déjà généré un carnet de commandes de plus de 100 k€ à ce jour.

À propos de Bluelinea : Twitter : @Bluelinea

« Prendre soin de vos parents, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement. » Tel est l'objectif principal de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth.

En s'appuyant sur sa plateforme d'écoute 24h/24, la société a développé une triple expertise autour des solutions et services dédiés au bien vieillir. Le Pôle « Domicile » accompagne jour et nuit plus de 28 000 particuliers sous forme d'abonnement. Le Pôle « Domotique » modernise tout type de lieu de vie pour créer des environnements plus adaptés et sécurisés, pour les personnes âgées et handicapées. Le Pôle « Établissements » équipe des groupes d'EHPAD ou d'hôpitaux pour assister les soignants et protéger les résidents.

Bluelinea innove ainsi en proposant des solutions répondant à chaque situation de la vie. Plus d'informations sur : http://www.bluelinea.com/

[1] Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et provisions, reprises sur provision, impôts et taxes

[2] Disponibilités + VMP

[3] Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit + emprunts et dettes financières divers

[4] Donnée non auditée

